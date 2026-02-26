تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

وسط أجواء "جدية".. استئناف المحادثات الإيرانية الأميركية في جنيف

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:39
وسط أجواء جدية.. استئناف المحادثات الإيرانية الأميركية في جنيف
كشف مسؤول إيراني كبير عن طرح "أفكار جديدة" خلال المحادثات المكثفة والجادة مع الولايات المتحدة في جنيف، مشيراً إلى أن التوصل لإطار عمل للاتفاق بات ممكناً، بشرط فصل واشنطن الجدي بين القضايا النووية وغير النووية.
 
وفيما استؤنفت الجلسات مساء اليوم الخميس بعد تعليق مؤقت، أكد وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي تبادل الجانبين لأفكار "مبتكرة وإيجابية"، معرباً عن أمله في إحراز تقدم إضافي.

وتتركز المفاوضات، التي يقودها عن الجانب الإيراني عباس عراقجي وعن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على ثلاثة ملفات خلافية تقنية ودقيقة: نسبة التخصيب المسموح بها، ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (400 كلغ)، وآلية المراقبة الصارمة.
 
وأظهرت طهران ليونة في هذا السياق، حيث طرحت إمكانية إخراج نصف مخزونها من البلاد وخفض نسب التخصيب، مقابل إخضاع النصف الآخر لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

