وسط أجواء "جدية".. استئناف المحادثات الإيرانية الأميركية في جنيف

كشف مسؤول إيراني كبير عن طرح "أفكار جديدة" خلال المحادثات المكثفة والجادة مع في ، مشيراً إلى أن التوصل لإطار عمل للاتفاق بات ممكناً، بشرط فصل الجدي بين النووية وغير النووية.

وفيما استؤنفت الجلسات مساء اليوم الخميس بعد تعليق مؤقت، أكد العُماني بدر البوسعيدي تبادل الجانبين لأفكار "مبتكرة وإيجابية"، معرباً عن أمله في إحراز تقدم إضافي.



وتتركز المفاوضات، التي يقودها عن الجانب عباس عراقجي وعن الجانب الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، على ثلاثة ملفات خلافية تقنية ودقيقة: نسبة التخصيب المسموح بها، ومصير مخزون اليورانيوم عالي التخصيب (400 كلغ)، وآلية المراقبة الصارمة.

وأظهرت ليونة في هذا السياق، حيث طرحت إمكانية إخراج نصف مخزونها من البلاد وخفض نسب التخصيب، مقابل إخضاع النصف الآخر لرقابة .



