إقتصاد

في بلد عربي.. اكتشافات ضخمة للذهب والمعادن

Lebanon 24
26-02-2026 | 10:39
أعلنت الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية في السودان اكتشاف احتياطيات كبيرة من المعادن، تشمل نحو "1500 طن" من الذهب المؤكد وشبه المؤكد، إضافة إلى أكثر من "30 مليار طن" من خام الحديد، معتبرة أن ذلك قد يشكل قاعدة استراتيجية لدعم الاقتصاد السوداني.

وقال المدير العام للهيئة أحمد هارون التوم إن هذه الاحتياطيات تمثل "فرصة حقيقية" لإطلاق استثمارات واسعة في قطاع التعدين، مشيراً إلى أن تطوير عمليات الإنتاج والتصنيع المحلي للمعادن من شأنه تعزيز "القيمة المضافة" وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر للبلاد، وفق ما نقل موقع "المشهد" السوداني.

وفي سياق متصل، كانت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة "SMRC" التابعة لوزارة المعادن قد أعلنت تحقيق إنتاج قياسي من الذهب خلال 2025 بلغ "70.15 طن"، متجاوزاً الخطة المستهدفة بنسبة "113%" مقارنة بنحو "62.02 طن" كانت مقررة.

وبحسب الأرقام نفسها، ساهم التعدين التقليدي بالحصة الأكبر بإنتاج "58.376 طن" بنسبة إنجاز "116%"، فيما سجلت شركات معالجة المخلفات "5.678 طن" بنسبة "110%"، وحققت شركات الامتياز المنتجة "5.963 طن" بنسبة "95%"، بينما بلغ إنتاج التعدين الصغير "0.141 طن" بنسبة "59%".

وعلى مستوى الإيرادات، قالت الشركة إن إجمالي الدخل وصل إلى "1.087 تريليون جنيه سوداني" بنسبة إنجاز "132%" من الربط المخطط البالغ "821 مليار جنيه"، مع زيادة قدرها "295 مليار" عن العام السابق، كما بلغت صادرات الذهب الحر "12.507 طن" بحصيلة تصديرية قدرها "1.3 مليار دولار". (العربية)
