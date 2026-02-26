"المعادن النادرة".. فتيل الحرب الجديدة؟

يشهد الاقتصاد العالمي سباقاً محموماً جديداً لتأمين المعادن الحيوية.



فمن مشروع "فولت" الذي اقترحته بقيمة 12 مليار دولار لإنشاء مخزون احتياطي، إلى توسيع نطاق الاحتياطيات في آسيا والاتحاد ، تسعى الحكومات جاهدةً لتأمين الوصول إلى المعادن التي باتت تُعتبر أساسية للأمن القومي والسياسة الصناعية.



وقال الباحث في معهد تشاتام هاوس، باتريك شرودر، "تتجلى موجة التخزين الجديدة بوضوح في قطاع المعادن".



وأضاف أن الحكومات تسعى إلى الحد من اعتمادها على سلاسل التوريد المركزة وفرض قيود على الصادرات.



مشروع "فولت"

وفي ، أعلن المسؤولون مؤخراً عن مشروع "فولت"، وهو عبارة عن احتياطي معدني استراتيجي بقيمة 12 مليار دولار تقريباً.



وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز مرونة سلاسل التوريد للصناعة الأيركية من خلال بناء مخزونات من العناصر الأرضية النادرة وغيرها من المعادن الأساسية اللازمة للكهرباء والدفاع والتصنيع المتقدم، وفق ما ذكرت شبكة "سي إن بي سي".



ويكمل مشروع Vault مبادرات أخرى مثل "منتدى المشاركة الجيو-استراتيجية للموارد (FORGE)"، وهي شراكة لتنسيق تسعير سياسات المعادن الحيوية والمشاريع، بالإضافة إلى Pax Silica، التي تركز على حماية سلسلة التوريد المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.



وأعلنت أستراليا في كانون الثاني الماضي عن خطط لإضفاء الطابع الرسمي على استراتيجية تخزين للمعادن النادرة مدعومة من الدولة من خلال احتياطي استراتيجي للمعادن الحيوية بقيمة 800 مليون دولار، مع إعطاء الأولوية للأنتيمون والغاليوم والعناصر الأرضية النادرة.



كما يمضي قدماً في خططه لإنشاء احتياطي مشترك من المواد الخام الحيوية في إطار استراتيجيته RESourceEU.



ومن المتوقع أن تقود إيطاليا وفرنسا وألمانيا هذا الجهد، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء "رويترز"، في تقرير نشر في وقت سابق من هذا الشهر نقلاً عن مصادر مطلعة.



وفي نهاية الأسبوع الماضي، اتفقت الهند والبرازيل على تعميق التعاون في مجال المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، في إطار سعي نيودلهي لتنويع مصادر الإمداد وتقليل الاعتماد على الصين.



ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التجارة الثنائية وبناء سلاسل إمداد أكثر مرونة للمواد الحيوية لقطاعات الطاقة النظيفة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.



وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت كوريا الجنوبية استراتيجية شاملة للمعادن الحيوية مدعومة بنحو 172 مليون دولار من الدعم الحكومي. وبموجب هذه الاستراتيجية، تخطط الحكومة لتوسيع أحجام المخزونات والبنية التحتية.



وقال شرودر، "نلاحظ بالتأكيد تحولاً نحو عقلية أكثر قومية في مجال الموارد لدى العديد من الدول.. في هذه المرحلة، يصبح الأمر منحدرًا زلقًا، وقد يتحول التخزين الاستراتيجي إلى احتكار عندما تصبح الإجراءات قسرية، وتفتقر إلى الشفافية، وتُستخدم كسلاح."



ويمثل هذا التحول الاستراتيجي ما يصفه العديد من المحللين بتحول هيكلي في سياسة السلع.



وقالت الخبيرة من بنك آي إن جي، إيفا مانثي، "سلاسل إمداد المعادن هشة"، مشيرةً إلى سنوات من نقص الاستثمار، وطول فترات الحصول على التراخيص، والتركيز الجغرافي.



وأضافت أن ارتفاع الأسعار في الدورات السابقة كان يحفز عادةً زيادة إنتاج المناجم ويقلل الحاجة إلى المخزونات الاستراتيجية.



وأضافت مانثي، "اليوم، حتى مع ارتفاع الأسعار، فإن الإمدادات الجديدة بطيئة وغير مؤكدة، لذا أصبحت المخزونات نفسها جزءًا من استراتيجية الإمداد"، واصفةً هذا التوجه بأنه يحمل "نزعة قومية" واضحة.



ووصفت كبيرة محللي المعادن في شركة ستون إكس، ناتالي سكوت-غراي، هذا التوجه بأنه "قومية الموارد ومحاولة اللحاق بالركب"، في إشارة إلى ممارسة الصين الراسخة في بناء مخزونات استراتيجية من المعادن، وإطلاقها عند ندرة الإمدادات أو لتهدئة الأسعار المحلية.



وتهيمن الصين على معالجة العناصر الأرضية النادرة وتسيطر على حصة كبيرة من طاقة التكرير العالمية للمعادن الصناعية.



حتى في الحالات التي تكون فيها الاحتياطيات متفرقة جغرافياً، غالباً ما تظل عمليات المعالجة مركزة.



وحذرت وكالة الطاقة الدولية مرارًا وتكرارًا من أن التركيز الكبير لسلاسل إمداد المعادن الحيوية في دولة واحدة، يُشكل ثغرات أمنية.



وأوضحت الوكالة أن ضوابط الصين على صادرات العناصر الأرضية النادرة، التي أُعلن عنها العام الماضي، قد خلقت مخاطر أمنية وطنية واقتصادية كبيرة على مستوى العالم، مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة على قطاعات رئيسية مثل الطاقة والسيارات والدفاع والفضاء والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.



وذكر مراقبون في القطاع أن المخزونات كانت تاريخيًا بمثابة احتياطيات طارئة لمواجهة الاضطرابات المؤقتة أو الارتفاعات المفاجئة في الأسعار، على عكس الآن.



وأوضح شرودر إن المبادرات الحالية للتخزين، مدفوعة بشكل أوضح بالحاجة إلى التحوط ضد العوامل الجيوسياسية، مما يعكس تحولًا أوسع في كيفية تأطير أمن الموارد كاستراتيجية صناعية وأمن قومي، بدلًا من مجرد إدارة الأزمات.



وقالت المحللة العالمية في وحدة الاستخبارات الاقتصادية، أنوشري غانيريوالا، "تختلف دورة بناء مخزونات المعادن هذه عن الدورات السابقة".



وأضافت، "كانت دورات السلع السابقة مدفوعة إلى حد كبير باختلالات والطلب التقليدية أو الصدمات المناخية. أما الآن، فالوضع مختلف، إذ تُشكل السياسات والمخاطر الجيوسياسية نتائج السوق بشكل مباشر".



وصف غولدمان ساكس في شباط الارتفاع الأخير في الطلب على الذهب والمعادن الصناعية بأنه "طلبٌ من نوع التأمين".



ويتوقع المحللون تسارع وتيرة التخزين الحكومي، لا سيما للمعادن المستخدمة في التحول الطاقي والدفاع.



وقال سكوت-غراي، "ما زلنا في المراحل الأولى من ذلك، الآن تتعامل الحكومات مع سلاسل توريد المعادن النادرة باعتبارها بنية تحتية للأمن القومي، وليست مجرد تدفقات تجارية بحتة". (العين)

