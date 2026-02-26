تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
حريق في مجمع صناعي جنوب إيران
Lebanon 24
26-02-2026
|
10:51
أفادت وسائل إعلام إيرانية رسمية، اليوم الخميس، عن اندلاع حريق في مجمع صناعي بمدينة عبادان في جنوب
إيران
.
ولم تتوفر تفاصيل إضافية حول سبب وخسائر هذا الحريق.
