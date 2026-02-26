إنتهاء المفاوضات في جنيف... "خيبة أمل" أميركيّة وهذا موعد المحادثات الجديدة

أفادت وكالة "إرنا" الإيرانيّة، عن إنتهاء المرحلة الثانية من الجولة الثالثة من المحادثات النووية في ، بين والولايات المتّحدة الأميركيّة.

وفي هذا السياق، قال العُماني، إنّ "إستئناف المفاوضات - الأميركية الأسبوع المقبل في فيينا، بعد التشاور في عاصمتيّ البلدين".

وكان موقع "أكسيوس" الأميركيّ، قال إنّ "المبعوثين ستيف ويتكوف وجاريد يشعران بخيبة أمل بشأن المفاوضات مع إيران في جنيف".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أشارت إلى أنّ لقاء وزير الخارجيّة وويتكوف في جنيف، اقتصر على "مصافحة بروتوكولية".