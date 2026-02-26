استنفار وقصف متبادل.. ماذا يحدث على الحدود الأفغانية الباكستانية؟

أعلنت عن بدء "عملية انتقامية" واسعة ضد الجانب ، وذلك في أعقاب تصاعد حدة الاشتباكات الحدودية بين الطرفين. وجاء هذا الإعلان وسط اتهامات متبادلة بالقيام بانتهاكات حدودية واستهداف مواقع عسكرية، حيث أكدت الحركة أن عملياتها تأتي رداً على ما وصفته بـ"الاعتداءات الباكستانية" المتكررة على الأراضي الأفغانية.



وتشير التقارير الميدانية إلى أن مناطق الحدود تشهد تحركات عسكرية مكثفة وقصفاً متبادلاً، مما أدى إلى نزوح عدد من المدنيين من القرى الحدودية. ويأتي هذا التدهور الأمني في ظل توتر سياسي متزايد بين وإسلام آباد، وسط مخاوف دولية من تحول هذه المناوشات إلى صراع حدودي شامل يهدد استقرار المنطقة.





