عراقجي: جولة اليوم في جنيف كانت الأفضل

قال وزير الخارجيّة الإيرانيّة ، إنّ "الجولة المقبلة من المفاوضات مع ستعقد بعد أسبوع".

وأضاف بعد إنتهاء جولة المفاوضات في ، أنّ "هذه من أكثر المحادثات جدية مع ".

وتابع: "جولة اليوم كانت الأفضل، وعرضنا طلباتنا بشكل واضح للجانب الأميركيّ".