عربي-دولي
رسالة تحذيريّة... هذا ما أبلغته أميركا إلى سوريا خلال إجتماع
Lebanon 24
26-02-2026
|
15:24
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت 3 مصادر مطلعة لوكالة "
رويترز
"، أنّ
الولايات المتحدة
وجهت تحذيرا إلى الحكومة
السورية
من الاعتماد على التكنولوجيا
الصينية
في قطاع الاتصالات.
وبحسب المصادر، شدد الجانب الأميركي على أنّ "إدخال معدات أو أنظمة صينية متقدمة في شبكات الاتصالات السورية يتعارض مع المصالح الأميركية، ويُهدّد
الأمن القومي
للولايات المتحدة".
ونُقلت هذه الرسالة التحذيريّة خلال إجتماع غير معلن عُقد يوم الثلاثاء الماضي في سان
فرانسيسكو
، بين فريق من
وزارة الخارجية الأميركية
ووزير الاتصالات السوري
عبد السلام
هيكل. (روسيا اليوم)
