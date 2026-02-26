زيلينسكي: الإجتماع الثلاثي بشأن النزاع الأوكرانيّ سيُعقد في 1 آذار

كشف الرئيس الأوكرانيّ ، إنّ "الموعد المحتمل لعقد الاجتماع الثلاثي الروسي - الأميركي - الأوكراني المقبل، بشأن حلّ النزاع في ، هو في أوائل شهر آذار".

وأشار إلى أنّ "مكان عقد الاجتماع سيكون العاصمة ، وسيكون على مستوى ، ومن شأنه أن يُسهم في حل الكثير من ". (روسيا اليوم)