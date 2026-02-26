تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي: الإجتماع الثلاثي بشأن النزاع الأوكرانيّ سيُعقد في 1 آذار

Lebanon 24
26-02-2026 | 15:52
A-
A+
زيلينسكي: الإجتماع الثلاثي بشأن النزاع الأوكرانيّ سيُعقد في 1 آذار
زيلينسكي: الإجتماع الثلاثي بشأن النزاع الأوكرانيّ سيُعقد في 1 آذار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأوكرانيّ فلاديمير زيلينسكي، إنّ "الموعد المحتمل لعقد الاجتماع الثلاثي الروسي - الأميركي - الأوكراني المقبل، بشأن حلّ النزاع في أوكرانيا، هو في أوائل شهر آذار".
 
 
وأشار زيلينسكي إلى أنّ "مكان عقد الاجتماع سيكون العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وسيكون على مستوى القادة، ومن شأنه أن يُسهم في حل الكثير من القضايا". (روسيا اليوم)
 
 
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تاس: تأجيل الاجتماع الثلاثي المقرر الخميس بشأن أوكرانيا إلى أوائل آذار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
زيلينسكي: اللقاء الثلاثي الأوكراني الأميركي الروسي المقرر في دولة الإمارات خطوة إيجابية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
رئاسة الجمهورية: الإجتماع في قصر بعبدا بحث في التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي سيُعقد في 5 آذار المقبل في باريس
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24
"تاس" عن مصدر روسي: الاجتماع الثلاثي الروسي الأميركي الأوكراني في أبوظبي يهدف إلى إيجاد أرضية مشتركة والتوصل إلى حل وسط لإنهاء حرب أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 02:18:16 Lebanon 24 Lebanon 24

فلاديمير زيلينسكي

روسيا اليوم

الإماراتية

الإماراتي

فلاديمير

زيلينسكي

أوكرانيا

الإمارات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-02-26
Lebanon24
16:16 | 2026-02-26
Lebanon24
16:01 | 2026-02-26
Lebanon24
16:00 | 2026-02-26
Lebanon24
15:24 | 2026-02-26
Lebanon24
15:00 | 2026-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24