واشنطن توافق على صفقة رادارات متعددة الوظائف للأردن بقيمة 280 مليون دولار

أعلنت الخارجية الأميركية، موافقتها ‌على ‌صفقة محتملة ‌لبيع رادارات نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع (كيه يو باند) ‌ومعدات ذات ‌صلة إلى ، ‌بكلفة ‌تقارب 280 مليون دولار.

وأوضحت أن شركة «آر تي إكس» ستكون المتعاقد للصفقة، وفقاً لوكالة «رويترز» للأنباء.

وتابعت: «طلبت شراء رادارات (KuMRFS) ونظام القيادة والسيطرة، ومولدات كهربائية، وأجهزة استقبال نظام التموضع العالمي، وقطع غيار وقطع إصلاح، وأدوات خاصة ومعدات اختبار (...) وعناصر أخرى ذات صلة بالدعم اللوجيستي ودعم البرنامج».