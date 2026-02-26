تهديد إيرانيّ لأميركا: أيّ هجوم سيُقابل بردّ حاسم

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اللواء شكارجي، إنّ "أيّ هجوم أميركيّ سيُقابل بردّ حاسم".

وأشار شكارجي إلى أنّ "الحضور العسكري الأميركي في المنطقة حرب نفسية وابتزاز".

ولفت إلى أنّ "القوات المسلحة الإيرانية تُراقب أيّ تحرّك عسكري بجهوزية كاملة".