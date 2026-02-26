تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
ميلانيا ترامب تترأس جلسة لمجلس الأمن الدوليّ الإثنين المُقبل
Lebanon 24
26-02-2026
|
16:42
photos
أعلن
البيت الأبيض
، أن السيّدة الأولى
ميلانيا ترامب
، ستترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.
وأوضح مكتب
ميلانيا
، أنّها "ستركز خلال رئاستها للجلسة على قضية التعليم كوسيلة لتعزيز التسامح وترسيخ دعائم السلام العالمي، في خطوة تهدف إلى إبراز دور الدبلوماسية
الناعمة
في معالجة النزاعات الدولية". (روسيا اليوم)
