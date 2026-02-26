ميلانيا ترامب تترأس جلسة لمجلس الأمن الدوليّ الإثنين المُقبل

أعلن ، أن السيّدة الأولى ، ستترأس اجتماعا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل.



وأوضح مكتب ، أنّها "ستركز خلال رئاستها للجلسة على قضية التعليم كوسيلة لتعزيز التسامح وترسيخ دعائم السلام العالمي، في خطوة تهدف إلى إبراز دور الدبلوماسية في معالجة النزاعات الدولية". (روسيا اليوم)