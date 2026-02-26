تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

الدبلوماسية تفرمل الحرب

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:04
الدبلوماسية تفرمل الحرب
كتب محمد خواجوئي في " الاخبار":انتهت الجولة الثالثة المطوّلة من المفاوضات الإيرانية - الأميركية في جنيف، مساء أمس، من دون التوصل إلى اتفاق، إنما من دون انهيار المسار الدبلوماسي أيضاً. إذ تحدّث الوسيط العُماني عن «تقدّم مهم» جرى تحقيقه خلالها، معلناً نية استئنافها قريباً بعد تشاور الوفدَين مع عاصمتيهما، واعتزام عقد محادثات فنية في فيينا الأسبوع المقبل. وبدا ذلك متعارضاً مع أنباء استمرار الخلافات العميقة بين الطرفين حول شروط الاتفاق، وتواصل تدفّق الحشود العسكرية إلى المنطقة.

وكتب وزير خارجية سلطنة عمان، بدر البوسعيدي، على منصة «إكس»، في نهاية الجولة التي عُقدت على مرحلتَين: صباحية ومسائية، فصلت بينهما ثلاث ساعات استراحة وتشاور مع عاصمتَي الوفدين: «أننا أنهينا اليوم بعد تقدّم مهم في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وسوف نستأنف المحادثات قريباً بعد مشاورات في عاصمتي البلدين. وستُعقد محادثات على المستوى الفني في فيينا الأسبوع المقبل».
وفيما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية عن مصدر مطّلع قوله إن عراقجي وويتكوف عقدا «محادثات مباشرة»، إلا أنه لم يعطِ تفاصيل عن مدة اللقاء أو عن ما دار خلاله، وصف مسؤول أميركي جولة محادثات جنيف بأنها «كانت إيجابية»، مضيفاً، كما نقلت عنه وسائل إعلام، أن «ثمة تفاصيل جرى توضيحها في المرحلة الثانية من الجولة. وتقضي الخطة الآن بعقد جولة جديدة من المفاوضات الأربعاء المقبل، على المستوى الفني في فيينا، من دون ويتكوف وجاريد كوشنير وعراقجي. نواصل العمل لإنتاج اتفاق».

ومن جهته، أكد عراقجي، للتلفزيون الإيراني، أن «الجولة الثالثة كانت من أفضل جولات المفاوضات. فقد أحرزنا تقدماً جيداً في ما يتعلق بالملف النووي ورفع العقوبات. وهناك اتفاق على بعض النقاط وخلافات أيضاً»، مضيفاً «أننا على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن بعض القضايا، والجدية من كلا الجانبين واضحة». وأشار إلى أن «إيران عبرت بوضوح عن مطلبها بشأن رفع العقوبات وعملية تخفيفها». كما أعلن أن «الجولة المقبلة من المفاوضات مع واشنطن ستعقد بعد أسبوع. ولدينا مناقشات فنية في فيينا الإثنين المقبل مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية».

وكان وصف مسؤولون إيرانيون المبادرة التي قدّمتها طهران خلال الجولة الثالثة بأنها «خلّاقة وبنّاءة»، في حين أفادت مصادر مطّلعة بأن المقترح الإيراني «يتضمّن فرض قيود على البرنامج النووي مقابل رفع العقوبات الأميركية، وذلك ضمن إطار زمني محدّد وعلى مراحل متدرّجة». وأضافت المصادر أن «إيران، مع رفضها مبدأ التصفير الدائم لتخصيب اليورانيوم وتفكيك المنشآت المرتبطة به، أبدت استعدادها لتعليق التخصيب لمدة زمنية معيّنة، في خطوة تهدف إلى بناء الثقة وتبديد المخاوف بشأن توجّه إيران نحو امتلاك سلاح نووي».

وبحسب المقترح الإيراني، فإن طهران تحتفظ، بعد انقضاء تلك المدة، بحق استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة تقلّ عن 3.67 في المئة ولأغراض غير عسكرية ومحدودة، من بينها الاستخدامات الطبية، وذلك تحت إشراف كامل من جانب «الوكالة الدولية للطاقة الذرية». وقبيل الهجوم الأميركي على منشآتها النووية في حزيران الماضي، كانت إيران تخصّب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 60 في المئة، وهو ما أثار مخاوف غربية بسبب قربه من نسبة 90 في المئة اللازمة لصنع سلاح نووي.
ومع ذلك، ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الولايات المتحدة تدرس توجيه ضربات تتركز على المنشآت النووية والصاروخية الإيرانية، في حال انهيار المفاوضات، مشيرة إلى أن هدف الضربات سيكون إجبار طهران على تقديم تنازلات في المفاوضات. وفي حال تحقّق هذا السيناريو، يقدّر المسؤولونالإسرائيليون وقوع انتقام إيراني ضدّ إسرائيل، مع ترجيح انضمام «حزب الله» و»أنصار الله» إلى المعركة، وفق ما ذكره موقع «واينت».
ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه من وجهة النظر الإيرانية، سيكون إطلاق صواريخ على إسرائيل أسهل من مهاجمة أهداف أميركية.  
 
