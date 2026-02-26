بعد تصريحات ترامب.. طهران تُحذر من حرب إقليمية واسعة

قام المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة ، شكارجي، بالتعليق أمس الخميس على تصريحات الرئيس الأميركي في خطابه عن حالة الاتحاد، والتي اتهم فيها بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب .



ونقلت وكالة "تسنيم" عن شكارجي قوله إن "تصريحات لا أساس لها من الصحة، ومتباهية، ومضللة".



وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية، معتمدة على قدراتها الدفاعية والهجومية، وبدعم من شعبها، تراقب عن كثب جميع تحركات الجيش الأميركي والإسرائيلي في المنطقة بكامل جاهزيتها".



وشدد على أنه "في حال نشوب أي نزاع، سيتم تدمير الجنود ومعداتهم".



وتابع قائلا: "ستكون جميع الموارد والمصالح الأميركية في المنطقة ضمن نطاق نيران القوات الإيرانية".



واختتم شكارجي تصريحاته قائلا إن "أي عمل طائش من جانب العدو سيُشعل فتيل حرب واسعة النطاق في المنطقة".

