Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

بعد تصريحات ترامب.. طهران تُحذر من حرب إقليمية واسعة

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:17
بعد تصريحات ترامب.. طهران تُحذر من حرب إقليمية واسعة
بعد تصريحات ترامب.. طهران تُحذر من حرب إقليمية واسعة photos 0
قام المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة الإيرانية، سردار شكارجي، بالتعليق أمس الخميس على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد، والتي اتهم فيها إيران بالسعي لتطوير صواريخ قادرة على ضرب الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن شكارجي قوله إن "تصريحات ترامب لا أساس لها من الصحة، ومتباهية، ومضللة".

وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية، معتمدة على قدراتها الدفاعية والهجومية، وبدعم من شعبها، تراقب عن كثب جميع تحركات الجيش الأميركي والإسرائيلي في المنطقة بكامل جاهزيتها".

وشدد على أنه "في حال نشوب أي نزاع، سيتم تدمير الجنود الأميركيين ومعداتهم".

وتابع قائلا: "ستكون جميع الموارد والمصالح الأميركية في المنطقة ضمن نطاق نيران القوات الإيرانية".

واختتم شكارجي تصريحاته قائلا إن "أي عمل طائش من جانب العدو سيُشعل فتيل حرب واسعة النطاق في المنطقة".
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

إسرائيل

باسم ال

