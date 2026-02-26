تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجارات تهز كابول.. إطلاق نار كثيف وغارات باكستانية مع إعلان "حرب مفتوحة"

Lebanon 24
26-02-2026 | 23:23
A-
A+


انفجارات تهز كابول.. إطلاق نار كثيف وغارات باكستانية مع إعلان حرب مفتوحة
انفجارات تهز كابول.. إطلاق نار كثيف وغارات باكستانية مع إعلان حرب مفتوحة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت "فرانس برس" بأن دوي انفجار هائل هز العاصمة الأفغانية كابول، أعقبه إطلاق نار كثيف سُمع في وسط المدينة حتى قرابة الساعة 2,30 صباحا.
 
ونقلّت الوكالة عن أحد السكان قوله إن ما يصل إلى ثمانية انفجارات ضربت كابول، موضحا أن الانفجارين الأولين كانا بعيدين، قبل أن تصبح الانفجارات اللاحقة أقرب وتهز المنزل، مع سماع صوت طائرات مقاتلة بعد كل انفجار.

وتحدثت تقارير صحفية عن مسؤولين أفغان قالوا إن مقاتلات باكستانية شنت ثلاث غارات على الأقل على كابول، من دون صدور تعليق من الحكومة الباكستانية.

وجاءت التطورات بعد ساعات من إعلان حكومة طالبان أن قواتها شنت هجوما على نقاط حدودية باكستانية وسيطرت على عدد منها وقتلت وأسرت جنودا باكستانيين، ردا على غارات جوية قالت إسلام آباد إنها استهدفت مواقع تعتبرها ملاذات لمسلحين يشنون هجمات على أراضيها، في حين تنفي طالبان هذه الاتهامات.
 
كما أفادت قناة "TOLOnews" عن أن القوات الأفغانية أسقطت طائرة باكستانية في المجال الجوي الأفغاني تزامنا مع تصاعد الاشتباكات الدامية المستمرة بين الجانبين.

ولم توضح القناة في منشورها الظروف المحيطة بإسقاط الطائرة.

في السياق، أكدت الحكومة الباكستانية أنها شنّت ضربات على مدينتي كابول وقندهار، الجمعة، عقب هجوم أفغانستان على منشآت عسكرية على الحدود مع باكستان.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، على منصة "إكس": "استُهدفت أهداف دفاعية تابعة لحركة طالبان الأفغانية في كابول وباكتيا وقندهار".

وكان دوي انفجارات قد هز كابل، فيما نقلت تقارير إعلامية عن مسؤولين أفغان قولهم إن مقاتلات باكستانية شنت هجمات من دون سقوط ضحايا.

وتوعدت إسلام أباد بشن المزيد من الهجمات رداً على عملية عسكرية أفغانية على الحدود بين البلدين.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، على منصة "إكس"، إن بلاده نفد صبرها، وإنها ستخوض الآن حرباً مفتوحة، متهماً أفغانستان بالعمل بالوكالة لصالح الهند.

وجددت أفغانستان هجماتها ضد القوات الباكستانية على طول حدودها المشتركة الجمعة، بعدما شنت إسلام آباد ضربات على مدينتَي كابول وقندهار.

وقال الناطق باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على إكس "بعد الغارات الجوية على كابول وقندهار وولايات أخرى، شُنَّت عمليات انتقامية واسعة النطاق مجددا ضد مواقع الجنود الباكستانيين، في اتجاهي قندهار وهلمند أيضا".

وفي وقت سابق، الخميس، أعلنت حكومة طالبان في أفغانستان أن قواتها شنّت هجوماً على نقاط حدودية باكستانية وسيطرت على عدد منها، كما قتلت وأسرت جنوداً باكستانيين، رداً على غارات جوية دامية شنّتها إسلام آباد قبل أيام.

وقال المتحدث باسم الحكومة، ذبيح الله مجاهد، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "رداً على الانتهاكات المتكررة للجيش الباكستاني، تم شن عمليات هجومية واسعة النطاق ضد قواعد ومنشآت عسكرية باكستانية".

وأضاف لاحقاً: "قُتل عدد من الجنود، وتم القبض على عدد منهم أحياء".

وأعلن المتحدث باسم الجيش في شرق أفغانستان، وحيد الله محمدي، في كلمة مصورة، أنه "رداً على الغارات الجوية التي شنتها باكستان على ننغرهار وباكتيا... بدأت قوات الحدود هجمات مكثفة على مواقع باكستانية".

وقبل أسبوع، نفذ سلاح الجو الباكستاني غارات جوية ليلية استهدفت ولايات خوست وبكتيكا وننغرهار الأفغانية، وأعلنت إسلام آباد أنها استهدفت معسكرات تابعة لحركة "طالبان باكستان".


Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سماع إطلاق نار كثيف في بعلبك
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دوي انفجار هائل في العاصمة الأفغانية كابل أعقبه إطلاق نار كثيف
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان24": إطلاق نار في مخيم عين الحلوة الشارع الفوقاني ترافق مع القاء قنبلة صوتية
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الباكستاني: لقد نفد الصبر والآن الحرب مفتوحة مع أفغانستان
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:07:17 Lebanon 24 Lebanon 24

ذبيح الله مجاهد

وزير الإعلام

وزير الدفاع

الباكستاني

الله محمد

أفغانستان

عطا الله

بات على

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27
Lebanon24
02:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24