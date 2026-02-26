تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
هل تستطيع صواريخ إيران أن تطال أميركا؟
Lebanon 24
26-02-2026
|
23:26
photos
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن ادعاء
الرئيس دونالد ترامب
، خلال خطاب حالة الاتحاد، بأن
إيران
"تعمل على بناء صواريخ ستصل قريباً إلى
الولايات المتحدة
" يفتقر إلى الأدلة ويشكل مبالغة في تقدير التهديد
الإيراني
، مما يثير تساؤلات حول استخدامه هذا الادعاء كمبرر لشن هجوم محتمل على
طهران
.
وأكدت المصادر أنه لم يطرأ أي تغيير على تقييم غير سري لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية (DIA) عام 2025، والذي أفاد بأن طهران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات قابل للاستخدام العسكري"، وذلك بالاعتماد على مركبات الإطلاق الفضائية التي تستخدمها حالياً لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار. ويشير الخبراء إلى أن المسافة بين إيران والولايات المتحدة تتجاوز 6,000 ميل، في حين أن الصواريخ
الإيرانية
الحالية يبلغ مداها
الأقصى
حوالي 1,850 ميلاً .
فيما وصف مسؤولون إيرانيون تصريحات
ترامب
بأنها "أكاذيب كبيرة" ، وأكد
وزير الخارجية
عباس عراقجي أن إيران "حددت عمداً" مدى صواريخها الدفاعية بـ 2,000 كيلومتر فقط ، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن طهران "تسعى بالتأكيد" لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، مستشهداً بتجارب إطلاق المركبات الفضائية. ودعا خبراء في مجال نزع السلاح إلى عدم المبالغة في التهديد، مشيرين إلى أن إيران لا تملك حالياً الصاروخ الباليستي العابر للقارات ولا الرأس
النووي
الذي يمكن تركيبه عليه.
خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها
Lebanon 24
خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها
03:30 | 2026-02-27
27/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
Lebanon 24
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
03:24 | 2026-02-27
27/02/2026 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
Lebanon 24
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
03:12 | 2026-02-27
27/02/2026 03:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
Lebanon 24
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
03:08 | 2026-02-27
27/02/2026 03:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: كل أزمة لها حلولها الخاصة… والعقوبات لن تغيّر مطالبنا
Lebanon 24
روسيا: كل أزمة لها حلولها الخاصة… والعقوبات لن تغيّر مطالبنا
03:00 | 2026-02-27
27/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
