هل تستطيع صواريخ إيران أن تطال أميركا؟

كشفت ثلاثة مصادر مطلعة على تقارير استخباراتية أميركية أن ادعاء ، خلال خطاب حالة الاتحاد، بأن "تعمل على بناء صواريخ ستصل قريباً إلى " يفتقر إلى الأدلة ويشكل مبالغة في تقدير التهديد ، مما يثير تساؤلات حول استخدامه هذا الادعاء كمبرر لشن هجوم محتمل على .



وأكدت المصادر أنه لم يطرأ أي تغيير على تقييم غير سري لوكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية (DIA) عام 2025، والذي أفاد بأن طهران قد تحتاج حتى عام 2035 لتطوير "صاروخ باليستي عابر للقارات قابل للاستخدام العسكري"، وذلك بالاعتماد على مركبات الإطلاق الفضائية التي تستخدمها حالياً لوضع الأقمار الاصطناعية في المدار. ويشير الخبراء إلى أن المسافة بين إيران والولايات المتحدة تتجاوز 6,000 ميل، في حين أن الصواريخ الحالية يبلغ مداها حوالي 1,850 ميلاً .



فيما وصف مسؤولون إيرانيون تصريحات بأنها "أكاذيب كبيرة" ، وأكد عباس عراقجي أن إيران "حددت عمداً" مدى صواريخها الدفاعية بـ 2,000 كيلومتر فقط ، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على أن طهران "تسعى بالتأكيد" لامتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، مستشهداً بتجارب إطلاق المركبات الفضائية. ودعا خبراء في مجال نزع السلاح إلى عدم المبالغة في التهديد، مشيرين إلى أن إيران لا تملك حالياً الصاروخ الباليستي العابر للقارات ولا الرأس الذي يمكن تركيبه عليه.





