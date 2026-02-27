تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
على الرغم من الإيحاءات الإيجابية التي رافقت محادثات
النووي
الإيراني
في جنيف، وفق تلميحات
وزير الخارجية
العماني بدر البوسعيدي، ترى
إسرائيل
المشهد بصورة مختلفة، مع تقديرات بارتفاع احتمال توجيه ضربة أميركية ضد
إيران
قريباً.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن دوائر إسرائيلية تستند في ترجيحاتها إلى تسريبات تحدثت عن تقديم
الولايات المتحدة
خمسة مطالب خلال مفاوضات الخميس، معتبرة أن أي ضربة أميركية قد تدفع إيران إلى رد يشمل إسرائيل.
ووفق التقديرات نفسها، لا تتوقع إسرائيل بقاء الحوثيين و"
حزب الله
" على الهامش، وتستعد لاحتمال انهيار المفاوضات وتطور المسار نحو هجوم أميركي.
وفي ما يتعلق بالجاهزية
الإيرانية
، تحدثت مصادر إسرائيلية عن إعادة تأهيل منظومات وقدرات، بينها أنظمة الدفاع الجوي، مع الإشارة إلى تعاون أقامته
طهران
مع
الصين
، حتى لو وُصفت بعض التقارير الإعلامية في هذا الشأن بالمبالغ فيها. لكنها رأت في الوقت عينه أن إعادة التأهيل لم تكتمل بعد وأن الرسائل الإيرانية لا تعكس الواقع على الأرض.
أما بشأن الفصائل المسلحة المدعومة من طهران، فقد رجحت الدوائر
الإسرائيلية
دخولها المواجهة، رغم امتناع "حزب الله" عن التدخل في الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في حزيران الماضي، معتبرة أنه عمل منذ ذلك الحين على إعادة بناء قدراته، وبالتالي قد لا يبقى خارج أي تصعيد مقبل.
واعتبرت أن لدى "حزب الله" هذه المرة كل الأسباب للدخول في المعركة، إذ لا يمكنه أن يظهر مرة أخرى "كأداة عاجزة" بعد أن بقي خارج حرب الـ12 يوماً العام الماضي.
وفي السياق، قال مصدر إسرائيل مطلع بشأن"حزب الله": عندما ننظر إلى الحزب اليوم، نرى تنظيما يجمع شتاته، ويبحث توقيت مساعدته إيران وفرصه".
لكنه أردف في الوقت عينه بأن "حزب الله رغم ذلك قد يختار الانتظار وتكديس القوة بدل إهدار السلاح والقدرات".
وكان مسؤول في حزب الله أكد يوم الأربعاء الماضي أن الحزب لا يعتزم التدخل عسكرياً إذا وجّهت الولايات المتحدة ضربات "محدودة" إلى إيران، إلا أنه حذر في الوقت عينه من استهداف المرشد الإيراني علي خامنئي، معتبراً هذا الأمر "خط أحمر". وقال المسؤول الذي تحفظ على ذكر هويته: "إذا كانت الضربات الأميركية محدودة، فموقف حزب الله هو عدم التدخل عسكرياً. لكن إن كان هدفها إسقاط النظام الإيراني أو استهداف شخص المرشد، فالحزب سيتدخل حينها"، وفق ما نقلت فرانس برس.
يذكر أن
وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي الذي ترأس وفد بلاده إلى الجولة الثالثة من مفاوضات جنيف أمس الخميس، كان أشار إلى أن الاتفاق بات وشيكاً، بعد ساعات من المحادثات غير المباشرة مع الجانب الأميركي.
في حين من المرتقب أن تعقد جلسات "تقنية" بين فنيين من البلدين في فيينا الأسبوع المقبل، وسط استمرار التحشيد العسكري الأميركي في المنطقة. (العربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تحذيرٌ إسرائيلي.. "سيناريو خطير" يخصّ إيران وكلامٌ عن "الحزب"
Lebanon 24
تحذيرٌ إسرائيلي.. "سيناريو خطير" يخصّ إيران وكلامٌ عن "الحزب"
27/02/2026 15:46:42
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
موقع "واللا" نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية: المنظومة الأمنية تستعد لسيناريو ضربة أميركية محتملة ضد إيران هذه الليلة
Lebanon 24
موقع "واللا" نقلا عن تقديرات أمنية إسرائيلية: المنظومة الأمنية تستعد لسيناريو ضربة أميركية محتملة ضد إيران هذه الليلة
27/02/2026 15:46:42
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات أمنية إسرائيلية: الحوثيون قد يهاجمون إسرائيل إذا شنت واشنطن ضربة ضد إيران
Lebanon 24
تقديرات أمنية إسرائيلية: الحوثيون قد يهاجمون إسرائيل إذا شنت واشنطن ضربة ضد إيران
27/02/2026 15:46:42
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
Lebanon 24
آخر كلام إسرائيلي عن "ضربة إيران".. قناة تعلنه
27/02/2026 15:46:42
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني
الولايات المتحدة
وزير الخارجية
الإسرائيلية
الإسرائيلي
الإيرانية
حزب الله
الإيراني
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
Lebanon 24
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
08:10 | 2026-02-27
27/02/2026 08:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
Lebanon 24
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
08:05 | 2026-02-27
27/02/2026 08:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
Lebanon 24
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
07:54 | 2026-02-27
27/02/2026 07:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
Lebanon 24
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
07:36 | 2026-02-27
27/02/2026 07:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر استطلاع: الأميركيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل
Lebanon 24
آخر استطلاع: الأميركيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل
07:27 | 2026-02-27
27/02/2026 07:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:10 | 2026-02-27
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
08:05 | 2026-02-27
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
07:54 | 2026-02-27
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
07:36 | 2026-02-27
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
07:27 | 2026-02-27
آخر استطلاع: الأميركيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل
06:40 | 2026-02-27
هكذا ستكون "حرب إيران".. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 15:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24