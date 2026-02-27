تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

رودريغيز لترامب: لرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن

Lebanon 24
27-02-2026 | 01:48
رودريغيز لترامب: لرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن
رودريغيز لترامب: لرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن photos 0
بعد أقل من شهرين من إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله خلال عملية عسكرية أميركية، طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز من الرئيس الأميركي دونالد ترامب رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها.  

وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن".

وتوجّهت إلى ترامب قائلة "كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع الولايات المتحدة".

جاء هذا بعدما وصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب فنزويلا بأنها "صديقا وشريكا جديدا للولايات المتحدة"، وذلك خلال خطابه عن حالة الاتحاد، الأربعاء الماضي.

وقال ترامب: "لقد تلقينا للتو من صديقنا وشريكنا الجديد فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من النفط".
