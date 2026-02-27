رودريغيز لترامب: لرفع الحصار والعقوبات المفروضة على فنزويلا الآن

بعد أقل من شهرين من إطاحة الرئيس واعتقاله خلال عملية عسكرية أميركية، طلبت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي من الرئيس الأميركي رفع "الحصار والعقوبات" عن بلادها.



وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي "فليُرفع الحصار والعقوبات المفروضة على الآن".



وتوجّهت إلى قائلة "كصديقين، كشريكين، نفتتح برنامجا جديدا للتعاون مع ".



جاء هذا بعدما وصف الرئيس الأميركي ترامب فنزويلا بأنها "صديقا وشريكا جديدا للولايات المتحدة"، وذلك خلال خطابه عن حالة الاتحاد، الأربعاء الماضي.



وقال ترامب: "لقد تلقينا للتو من صديقنا وشريكنا الجديد فنزويلا أكثر من 80 مليون برميل من ".

