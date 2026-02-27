تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
14
o
جبيل
14
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
صحة
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
Lebanon 24
27-02-2026
|
01:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن باحثون في أوغندا عن شبكة معقدة من الحيوانات المفترسة التي تصطاد خفافيش تحمل
فيروس
ماربورغ، وهو مرض نزفي قاتل يشبه الإيبولا، ويصل معدل الوفيات الناجمة عنه إلى 90%.
وقام الباحثون باستخدام كاميرات مراقبة مخبأة خارج "كهف الثعابين" في حديقة
الملكة إليزابيث
الوطنية بغرب أوغندا، وسجلوا لقطات مذهلة لحيوانات مختلفة وهي تدخل الكهف لاصطياد الخفافيش والتغذي عليها.
والكهف معروف بكونه موطنا لنحو 56 ألف خفاش من نوع "خفاش الفاكهة المصري"، ونحو 7% من هذه الخفافيش تحمل فيروس ماربورغ.
وخلال دراسة استمرت 5 أشهر امتدت من فبراير إلى يونيو من العام الماضي، تمكن العلماء من توثيق ما لا يقل عن 14 نوعا مختلفا من الفقاريات وهي تفترس الخفافيش، وكان من أبرزها النمور والقرود بمختلف أنواعها والطيور الجارحة والورليات، وقد أظهرت إحدى اللقطات الرائعة نمرا بالغا يقترب من مدخل الكهف ويهاجم الخفافيش أثناء خروجها في أسراب ضخمة قبل أن يغادر وفي فمه واحدة، فيما التقطت كاميرات أخرى في غابة ماراماغامبو القريبة مجموعة من القرود وهي تصطاد الخفافيش إلى جانب قطط الزباد والزريقات، وهي ثدييات صغيرة لاحمة.
لكن الخوف الحقيقي لدى العلماء لا يكمن فقط في مشاهد الافتراس بحد ذاتها، بل في حقيقة أن هذه الحيوانات تختلط بشكل مباشر مع سوائل وأجسام الخفافيش المصابة، ما يعرضها للفيروس وقد يؤدي إلى انتشاره بين أنواع جديدة من الحيوانات، وربما وصوله إلى البشر في نهاية المطاف، وفي هذا السياق، عبر أورين كورنيل، المنسق الميداني لمشروع "كيامبيرا" للأسود، عن دهشته قائلا: "ما أثار دهشتي حقا هو رؤية القرود الزرقاء والرباح وقرود الفيرفت وهي تدخل الكهف لاصطياد الخفافيش. من الناحية الفيروسية، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب. فرؤية النمور والطيور تتغذى على الخفافيش أمر مدهش، لكن الخطر الحقيقي يكمن في القرود، لأنها الأقرب إلينا من الناحية البيولوجية".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا
Lebanon 24
خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا
27/02/2026 11:08:50
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
27/02/2026 11:08:50
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
27/02/2026 11:08:50
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
ستريدا جعجع ترأس لقاء طلاب الطب في بشرّي: تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة
Lebanon 24
ستريدا جعجع ترأس لقاء طلاب الطب في بشرّي: تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة
27/02/2026 11:08:50
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عربي-دولي
صحة
الملكة إليزابيث
إليزابيث
الفيروس
الملكة
العلم
الرب
فيات
تابع
قد يعجبك أيضاً
خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها
Lebanon 24
خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها
03:30 | 2026-02-27
27/02/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
Lebanon 24
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
03:24 | 2026-02-27
27/02/2026 03:24:19
Lebanon 24
Lebanon 24
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
Lebanon 24
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
03:12 | 2026-02-27
27/02/2026 03:12:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
Lebanon 24
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
03:08 | 2026-02-27
27/02/2026 03:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا: كل أزمة لها حلولها الخاصة… والعقوبات لن تغيّر مطالبنا
Lebanon 24
روسيا: كل أزمة لها حلولها الخاصة… والعقوبات لن تغيّر مطالبنا
03:00 | 2026-02-27
27/02/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:30 | 2026-02-27
خطر على أميركا... "حزب الله" وإيران أصبحا على حدودها
03:24 | 2026-02-27
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
03:12 | 2026-02-27
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
03:08 | 2026-02-27
الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات
03:00 | 2026-02-27
روسيا: كل أزمة لها حلولها الخاصة… والعقوبات لن تغيّر مطالبنا
02:20 | 2026-02-27
شلل النقل في ألمانيا.. إضراب يوقف الحافلات والترام والقطارات
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 11:08:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24