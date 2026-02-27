تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

صحة

يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!

Lebanon 24
27-02-2026 | 01:54
A-
A+
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر!
يصل معدل الوفيات الناجمة عنه 90%.. مخاوف من انتقال فيروس فتاك إلى البشر! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن باحثون في أوغندا عن شبكة معقدة من الحيوانات المفترسة التي تصطاد خفافيش تحمل فيروس ماربورغ، وهو مرض نزفي قاتل يشبه الإيبولا، ويصل معدل الوفيات الناجمة عنه إلى 90%.

وقام الباحثون باستخدام كاميرات مراقبة مخبأة خارج "كهف الثعابين" في حديقة الملكة إليزابيث الوطنية بغرب أوغندا، وسجلوا لقطات مذهلة لحيوانات مختلفة وهي تدخل الكهف لاصطياد الخفافيش والتغذي عليها.

والكهف معروف بكونه موطنا لنحو 56 ألف خفاش من نوع "خفاش الفاكهة المصري"، ونحو 7% من هذه الخفافيش تحمل فيروس ماربورغ.

وخلال دراسة استمرت 5 أشهر امتدت من فبراير إلى يونيو من العام الماضي، تمكن العلماء من توثيق ما لا يقل عن 14 نوعا مختلفا من الفقاريات وهي تفترس الخفافيش، وكان من أبرزها النمور والقرود بمختلف أنواعها والطيور الجارحة والورليات، وقد أظهرت إحدى اللقطات الرائعة نمرا بالغا يقترب من مدخل الكهف ويهاجم الخفافيش أثناء خروجها في أسراب ضخمة قبل أن يغادر وفي فمه واحدة، فيما التقطت كاميرات أخرى في غابة ماراماغامبو القريبة مجموعة من القرود وهي تصطاد الخفافيش إلى جانب قطط الزباد والزريقات، وهي ثدييات صغيرة لاحمة.

لكن الخوف الحقيقي لدى العلماء لا يكمن فقط في مشاهد الافتراس بحد ذاتها، بل في حقيقة أن هذه الحيوانات تختلط بشكل مباشر مع سوائل وأجسام الخفافيش المصابة، ما يعرضها للفيروس وقد يؤدي إلى انتشاره بين أنواع جديدة من الحيوانات، وربما وصوله إلى البشر في نهاية المطاف، وفي هذا السياق، عبر أورين كورنيل، المنسق الميداني لمشروع "كيامبيرا" للأسود، عن دهشته قائلا: "ما أثار دهشتي حقا هو رؤية القرود الزرقاء والرباح وقرود الفيرفت وهي تدخل الكهف لاصطياد الخفافيش. من الناحية الفيروسية، هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب. فرؤية النمور والطيور تتغذى على الخفافيش أمر مدهش، لكن الخطر الحقيقي يكمن في القرود، لأنها الأقرب إلينا من الناحية البيولوجية".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
خبراء: خطر انتقال إنفلونزا الطيور للبشر لا يزال محدودًا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء مهلة الترشيحات للانتخابات النيابية ومخاوف من الطعون بسبب عدم تعديل القانون
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أكثر فتكاً من "كورونا"... فيروس لا شفاء منه ينتشر وهذا عدد المصابين به
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ستريدا جعجع ترأس لقاء طلاب الطب في بشرّي: تطوير القطاع الصحي مسؤولية مشتركة
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 11:08:50 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

صحة

الملكة إليزابيث

إليزابيث

الفيروس

الملكة

العلم

الرب

فيات

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:30 | 2026-02-27
Lebanon24
03:24 | 2026-02-27
Lebanon24
03:12 | 2026-02-27
Lebanon24
03:08 | 2026-02-27
Lebanon24
03:00 | 2026-02-27
Lebanon24
02:20 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24