شلل النقل في ألمانيا.. إضراب يوقف الحافلات والترام والقطارات

توقفت الحافلات والترام والقطارات في أنحاء باكراً صباح الجمعة، استجابة لدعوة نقابة " " للقطاع العام إلى إضراب يمتد يومي "27 و28 شباط".



ويهدف الإضراب إلى تعزيز موقف النقابة في مفاوضات شروط العمل، ولا سيما ساعات العمل ونظام المناوبات، وبدلات العمل الليلي وعطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى الرواتب، مع اختلاف المطالب التفصيلية من ولاية إلى أخرى.



وتشمل المحادثات الخاصة باتفاقية الأجور الجماعية نحو 150 شركة تشغيل محلية للحافلات والترام والقطارات، يعمل فيها قرابة 100 ألف موظف في ولايات عدة، بينها وهامبورغ.

