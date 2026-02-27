الصين تراقب تصعيد كابول وإسلام آباد.. دعوة لضبط النفس بعد الغارات والاتهامات

أعلنت المتحدثة باسم ماو نينغ أن تتابع عن كثب تطورات التوتر بين باكستان وأفغانستان، داعية الطرفين إلى "الحفاظ على الهدوء وإبداء ضبط النفس".



وجاء موقف بعد تقارير عن غارات جوية باكستانية ليل الجمعة استهدفت كابل وولايتي قندهار وبكتيكا، رداً على هجمات أفغانية طالت مواقع باكستانية في المنطقة الحدودية.



وفي السياق، اتهم خواجة آصف حركة بأنها بدأت "تصدير الإرهاب" من ، مشيراً إلى أن صبر باكستان "نفد" وأن ما يجري بات "حرباً مفتوحة". (روسيا اليوم)

