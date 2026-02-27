تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل

Lebanon 24
27-02-2026 | 03:12
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل
الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل photos 0
في إطار استعدادات متزايدة لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع إيران، ارتفع عدد جنود وضباط القوات الأميركية المنتشرين في إسرائيل، وفق ما  كشف موقع "واللا" الإسرائيلي، نقلًا عن مصدر أمني في تل أبيب.

وأشار المصدر إلى أن تدفّق القوات الأميركية إلى إسرائيل مستمر منذ فترة، إلا أن الأعداد مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات لسيناريوهات تصعيد محتملة.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاستيعاب القوات الأميركية من حيث البنية التحتية والدعم اللوجستي، بما يشمل ترتيبات الإمداد بالطاقة والغذاء، وتنسيق الجاهزية العملياتية.

تزامنا نقل الموقع عن مصادر غربية أن مقر الأسطول الأميركي الخامس شهد تقليصًا في عدد عناصره إلى الحد الأدنى اللازم لتنفيذ المهام، في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع احترازية تحسبًا لأي تطورات عسكرية.

وأكد مسؤولون أميركيون تقليص الوجود البشري في المقر، مع الإبقاء على الجاهزية القتالية.

وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أول فرقة أميركية متخصصة بالمسيّرات الانتحارية، المعروفة باسم "فرقة العمل سكوربيون"، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي هجوم محتمل على إيران، حال صدور أوامر من الرئيس دونالد ترامب.




