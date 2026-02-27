الاستعدادات تتزايد لاحتمال اندلاع مواجهة مع ايران.. قوات أميركية تتدفق على إسرائيل

في إطار استعدادات متزايدة لاحتمال اندلاع مواجهة عسكرية مع ، ارتفع عدد جنود وضباط القوات الأميركية المنتشرين ، وفق ما كشف موقع "واللا" ، نقلًا عن مصدر أمني في .



وأشار المصدر إلى أن تدفّق القوات الأميركية إلى مستمر ، إلا أن الأعداد مرشحة للزيادة خلال المرحلة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والاستعدادات لسيناريوهات تصعيد محتملة.

وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب لاستيعاب القوات الأميركية من حيث البنية التحتية والدعم اللوجستي، بما يشمل ترتيبات الإمداد بالطاقة والغذاء، وتنسيق الجاهزية العملياتية.



تزامنا نقل الموقع عن مصادر غربية أن مقر الأسطول الأميركي الخامس شهد تقليصًا في عدد عناصره إلى الحد الأدنى اللازم لتنفيذ المهام، في خطوة وصفت بأنها إعادة تموضع احترازية تحسبًا لأي تطورات عسكرية.



وأكد مسؤولون أميركيون تقليص الوجود في المقر، مع الإبقاء على الجاهزية القتالية.



وفي سياق متصل، أفادت وكالة "بلومبرغ" بأن أول فرقة أميركية متخصصة بالمسيّرات الانتحارية، المعروفة باسم "فرقة العمل سكوربيون"، أعلنت استعدادها للمشاركة في أي هجوم محتمل على إيران، حال صدور أوامر من الرئيس .











