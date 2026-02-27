تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار والابتعاد عن الثأر

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار و"الابتعاد عن الثأر"
Lebanon 24
27-02-2026
|
03:24
اعتبر الموفد الأميركي الخاص إلى
سوريا
توم براك أن تبادل "25 محتجزاً حكومياً" و"61 موقوفاً درزياً" في محافظة السويداء، والذي جرى أمس، يشكل خطوة باتجاه استقرار سوريا.
وكتب براك على منصة "إكس" أن العملية تمت "بسلاسة وتنظيم" بفضل "المساعدة القيّمة من
اللجنة الدولية للصليب الأحمر
"، مضيفاً أنها أعادت لمّ شمل العائلات وتشكل "خطوة نحو الاستقرار، وخطوة نحو الابتعاد عن الثأر".
وأشار إلى أن "
الولايات المتحدة
تشرفت بالمساهمة في تيسير هذه الجهود"، موجهاً الشكر لعضو
الكونغرس
عن الدائرة الثامنة في أريزونا النائب إبراهيم
حمادة على
"مبادرته" و"مثابرته الهادئة" و"وضوحه الأخلاقي" في بدء هذه العملية.
وكانت
وكالة الأنباء
السورية
"سانا" قد أعلنت إتمام تبادل شمل "61 موقوفاً" من أبناء السويداء و"25" من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى "الحرس الوطني"، بإشراف بعثة
الصليب الأحمر
الدولية.
