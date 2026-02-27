تبادل مخطوفين في السويداء.. براك: خطوة للاستقرار والابتعاد عن الثأر

اعتبر الموفد الأميركي الخاص إلى توم براك أن تبادل "25 محتجزاً حكومياً" و"61 موقوفاً درزياً" في محافظة السويداء، والذي جرى أمس، يشكل خطوة باتجاه استقرار سوريا.وكتب براك على منصة "إكس" أن العملية تمت "بسلاسة وتنظيم" بفضل "المساعدة القيّمة من "، مضيفاً أنها أعادت لمّ شمل العائلات وتشكل "خطوة نحو الاستقرار، وخطوة نحو الابتعاد عن الثأر".وأشار إلى أن " تشرفت بالمساهمة في تيسير هذه الجهود"، موجهاً الشكر لعضو عن الدائرة الثامنة في أريزونا النائب إبراهيم "مبادرته" و"مثابرته الهادئة" و"وضوحه الأخلاقي" في بدء هذه العملية.وكانت "سانا" قد أعلنت إتمام تبادل شمل "61 موقوفاً" من أبناء السويداء و"25" من الأسرى المحتجزين لدى ما يسمى "الحرس الوطني"، بإشراف بعثة الدولية.