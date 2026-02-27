تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

أوكرانيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في بيلغورود.. وروسيا ترد بتدمير سد استراتيجي

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:12
أوكرانيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في بيلغورود.. وروسيا ترد بتدمير سد استراتيجي
أوكرانيا تستهدف البنية التحتية للطاقة في بيلغورود.. وروسيا ترد بتدمير سد استراتيجي photos 0
أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم الجمعة، أن صواريخ أوكرانية أصابت منشآت الطاقة في مدينة بيلغورود القريبة من الحدود، مما تسبب في أضرار جسيمة بالبنية التحتية للطاقة وتعطيل إمدادات الكهرباء والمياه والتدفئة . ويعد هذا الهجوم، الذي أظهرت مقاطع فيديو من المنطقة انقطاع التيار الكهربائي وانفجارات في السماء، الثاني من نوعه خلال خمسة أيام.

في المقابل، ذكرت وسائل إعلام روسية أن الجيش الروسي دمر سداً مائياً في منطقة أسي-كوفو بمقاطعة دونيتسك، مستخدماً قنبلة موجهة من طراز "فاب-500" . وأفادت المصادر أن تدمير السد أدى إلى تسرب المياه وإغراق طريق إستراتيجي يربط بين منطقتي دروجوفكا وقنسطنطي-نوفكا، بهدف قطع طرق إمداد القوات الأوكرانية في محور قنسطنطي-نوفكا.

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 95 طائرة مسيرة أوكرانية اليوم، من بينها 5 كانت متجهة إلى موسكو . وجاء هذا الإعلان بعد يوم من إعلان الوزارة إسقاط 220 مسيرة أوكرانية خلال 9 ساعات، منها 24 كانت تستهدف العاصمة.

على الصعيد الدبلوماسي، حذرت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن إرسال بريطانيا قوات إلى أوكرانيا يهدد بنشوب صراع عسكري واسع النطاق، مؤكدة أن روسيا ستعتبر أي قوات أجنبية في أوكرانيا أهدافاً مشروعة . وجاء التحذير رداً على تصريحات وزير الدفاع البريطاني جون هيلي حول رغبة بلاده بإرسال قوات إلى أوكرانيا بعد انتهاء الصراع، علماً أن فرنسا وبريطانيا وقعتا في يناير الماضي إعلان نوايا بشأن نشر قوات متعددة الجنسيات في أوكرانيا مستقبلاً. (الجزيرة)
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24