كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر

انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر سيارة طراز "جيب" ترفع علم تسير بسرعة جنونية في حي كرداسة بمحافظة في مصر.



ووثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت المصري القبض على سائق السيارة.



وبحسب شهود ، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.



وأفادت مصادر صحفية بأن قائد السيارة المضبوط اسمه ، ويعمل مهندسا زراعيا.



