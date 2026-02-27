تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
عربي-دولي
كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر
Lebanon 24
27-02-2026
|
04:14
انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر سيارة طراز "جيب" ترفع علم
إسرائيل
تسير بسرعة جنونية في حي كرداسة بمحافظة
الجيزة
في مصر.
ووثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت
قوات الأمن
المصري القبض على سائق السيارة.
وبحسب شهود
عيان
، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.
وأفادت مصادر صحفية بأن قائد السيارة المضبوط اسمه
أحمد عادل
، ويعمل مهندسا زراعيا.
