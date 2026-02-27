تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر

Lebanon 24
27-02-2026 | 04:14
A-
A+
كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر
كانت تسير بسرعة.. سيارة تحمل علم إسرائيل تدهس المارة في مصر photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتشر فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي أظهر سيارة طراز "جيب" ترفع علم إسرائيل تسير بسرعة جنونية في حي كرداسة بمحافظة الجيزة في مصر. 

ووثق الفيديو وقائع دهس السيارة لعدد من المارة ومحاولات الأهالي إيقافها وسط حالة من الغضب والفوضى بين المواطنين، فيما ألقت قوات الأمن المصري القبض على سائق السيارة.

وبحسب شهود عيان، تمكن الأهالي من محاصرة السائق وضبطه مبدئيا، وإيقاف السيارة التي كانت تحمل علم إسرائيل، قبل وصول قوات الأمن إلى محل الواقعة.

وأفادت مصادر صحفية بأن قائد السيارة المضبوط اسمه أحمد عادل، ويعمل مهندسا زراعيا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
واشنطن تعلن احتجاز ناقلة نفط تحمل علم روسيا في شمال المحيط الأطلسي
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
"الريجي" كمنَت لسيارة تحمل كمية من التنباك المزوّر
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
الصليب الأحمر: على إسرائيل كقوة احتلال تسهيل مرور المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بسرعة ودون عوائق
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام سورية: انفجار سيارة تحمل أسلحة وذخائر في بلدة القريا جنوب محافظة السويداء ومعلومات أولية عن وقوع إصابات
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 13:28:19 Lebanon 24 Lebanon 24

قوات الأمن

أحمد عادل

الجيزة

مصري

عيان

