من أجل التوصل لاتفاق.. عراقجي يطالب واشنطن بالتخلي عن "المطالب المفرطة"

طالب ، بالتخلي عما وصفه بـ"المطالب المبالغ فيها" من أجل التوصل إلى اتفاق.



وقال عراقجي، خلال اتصال هاتفي مع نظيره المصري ، إن إنجاح هذا المسار يتطلب قدراً أكبر من الجدية والواقعية من الجانب الأميركي، مشدداً على أهمية تهيئة مناخ مناسب يسمح بتحقيق تقدم ملموس في المباحثات.



وتأتي تصريحات الوزير في وقت تتواصل فيه الجهود الدبلوماسية لخفض التوتر بين وواشنطن، وسط ترقب لنتائج أي جولات تفاوضية مقبلة قد تسهم في إعادة إحياء مسار التفاهم بين الطرفين.





Advertisement