أمر عاجل من السفارة الأميركية في إسرائيل للموظفين بالمغادرة

أصدرت السفارة الأميركية ، يوم 27 شباط 2026، إشعاراً أمنياً دعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم إلى مغادرة البلاد "لأسباب تتعلق بالسلامة"، ناصحة إياهم بالاستفادة من الرحلات التجارية المتاحة حالياً.



وحذرت السفارة من إمكانية فرض قيود إضافية على السفر استجابة للحوادث الأمنية، تشمل مناطق محددة في (بما فيها البلدة القديمة) والضفة الغربية، وقد تصل إلى منع سفر الموظفين وعائلاتهم إليها.



يأتي هذا التحذير في سياق تصعيد التوتر الإقليمي، حيث سبق أن أصدرت قبل أسابيع تحذيراً عاجلاً لمواطنيها في بالمغادرة "فوراً". ويتزامن ذلك مع حشد عسكري أميركي في المنطقة، ومحادثات رفيعة المستوى في تهدف إلى نزع فتيل الأزمة المتصاعدة مع خلفية برنامجها .



