فورًا.. كندا تدعو رعاياها في إيران إلى المغادرة!

دعت مواطنيها الموجودين في ، إلى مغادرة البلاد بأقرب وقت ممكن، في ظل استمرار التوترات المرتفعة في المنطقة.





وقالت الحكومة الكندية في بيان، إن "الأعمال العدائية قد تستأنف دون سابق إنذار أو بإنذار محدود"، مطالبةً الكنديين في إيران "بالمغادرة فورًا إذا كان ذلك ممكنًا بشكل آمن، والتأكد من صلاحية وثائق سفرهم، والاحتفاظ بإمدادات كافية تحسبًا لاحتمال الاضطرار إلى البقاء في أماكنهم".

Advertisement