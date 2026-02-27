تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد "صلاة الجمعة"

Lebanon 24
27-02-2026 | 05:44
في المسجد الأقصى.. إسرائيل تقيد صلاة الجمعة
توافد آلاف الفلسطينيين اليوم عبر حاجزي قلنديا شمال القدس وقبة راحيل في بيت لحم جنوبها، لأداء صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان في المسجد الأقصى، رغم القيود المشددة التي فرضتها قوات الاحتلال على المصلين القادمين من الضفة الغربية المحتلة.
 
 
وأذنت السلطات الإسرائيلية هذا العام بدخول 10 آلاف مصل فقط ممن يحملون تصاريح خاصة، مشترطة أن يكون عمر الرجال 55 عاما فأكثر والنساء 50 عاماً فأكثر.


كذلك، خضع القادمون عبر الحواجز لإجراءات تفتيش دقيقة، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في محيط القدس.


وشهدت المداخل المؤدية إلى البلدة القديمة والمسجد الأقصى تشديدات أمنية إضافية، إذ أقامت قوات الاحتلال حواجز عسكرية طيّارة وثابتة، ودققت في هويات المصلين وقيّدت حركة الدخول إلى الحرم القدسي.


وخلال الأيام الماضية، أصدرت السلطات الإسرائيلية قرارات بإبعاد 280 مقدسياً عن المسجد الأقصى، بينهم رجال دين وصحفيون وأسرى محرّرون، في إطار إجراءات متصاعدة تهدف إلى الحد من وصول الفلسطينيين إلى الحرم خلال شهر رمضان.
 

وفي رمضان والجُمَع، يمكن أن يستوعب المسجد الأقصى مئات آلاف المصلين عند استخدام كافة الساحات والمصليات المسقوفة والمناطق المشجرة.


وخلال السنوات الماضية كان عشرات آلاف الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية يقيمون الصلوات في المسجد الأقصى خلال رمضان.


وفي كل رمضان تفرض إسرائيل إجراءات أمنية موسعة في مدينة القدس المحتلة ومحيطها، وتعلن قيودا مشددة على دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى.


وزادت القيود منذ أن بدأت إسرائيل بدعم أمريكي في 8 تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية بقطاع غزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء.


ويحذر الفلسطينيون من إجراءات إسرائيلية مكثفة تستهدف تهويد مدينة القدس المحتلة، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية.

