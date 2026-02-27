أوجلان: لإقامة مصالحة مع الدولة التركية

وجّه زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في ، أوجلان، رسالة جديدة في الذكرى الأولى لـ"نداء السلام" الذي أطلقه العام الماضي، داعياً إلى المصالحة، وتأكيد "الرابطة مع الدولة".





وبحسب موقع "رووداو" الكردي، جرت في ، اليوم الجمعة، مراسم لقراءة رسالة أوجلان من قبل وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، الذي يُعرف بوفد إمرالي.





وجدد أوجلان في رسالته الجديدة التأكيد على "الانحياز لخيار السياسة.. وتجاوز مرحلة التمرد السلبي.. ضمن الانتقال من سياسة العنف والتجزئة إلى السياسة والاندماج".





وقال إن قرارات حل الحزب وإنهاء الكفاح المسلح "لم تكن مجرد خطوة رسمية وفعلية فحسب، بل أظهرت تطهراً ذهنياً من العنف، وتفضيلاً صريحاً للسياسة، وكان ذلك في الوقت نفسه إعلاناً للمصالحة الذهنية مع الجمهورية".





وثمَّن أوجلان "جهود كافة الأفراد والمؤسسات.. التي ساهمت بشكل إيجابي في هذه العملية"، مشيراً من بينهم إلى "إرادة السيد ".





وتابع: "لا يمكن تصور بمعزل عن ، ولا الأكراد بمعزل عن الأتراك، وبالتالي يجب إحياء روح هذه الوحدة".





وأضاف زعيم حزب العمال الكردستاني: "يجب أن ننتقل من المرحلة السلبية إلى مرحلة البناء الإيجابي... نهدف إلى إغلاق عهد السياسة القائمة على العنف، وفتح عملية قائمة على المجتمع والقانون".





ودعا إلى "نهج يفسح المجال للمجتمع الديمقراطي، ويفسح المجال للديمقراطية، ويخلق ضمانات قانونية قوية لذلك".





