Najib Mikati
عربي-دولي

ترامب تلقى "إحاطة عسكرية" بشأن إيران.. محادثات إيجابية أم سلبية؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 06:18
ترامب تلقى إحاطة عسكرية بشأن إيران.. محادثات إيجابية أم سلبية؟
أطلع القائد الأعلى للقوات الأميركية في الشرق الأوسط، براد كوبر، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، على الخيارات المتاحة للتحرك العسكري ضد إيران، وفق ما أفاد به مسؤول أميركي ومصدر مطلع على الاجتماع لموقع "أكسيوس".


وتعدُّ هذه المرة الأولى التي يقدّم فيها كوبر، إحاطة لترامب منذ اندلاع الأزمة مع إيران في كانون الأول الماضي.


وكان ترامب أمر بحشد عسكري أميركي واسع في الشرق الأوسط، ويبحث إمكانية إصدار أمر بشن حملة عسكرية ضد إيران.


وشارك في الإحاطة أيضاً رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين، بحسب المسؤول الأميركي، وكانت شبكة "إيه بي سي نيوز" أول من كشف عن عقد الاجتماع.


وجاءت الإحاطة في وقت اختُتمت فيه الجولة الثالثة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران في جنيف.
 

ونُظر إلى الاجتماع داخل إدارة ترامب على أنه فرصة أخيرة للدبلوماسية قبل أن يقرر الرئيس ما إذا كان سيمضي نحو الحرب.


وفي السياق قال مسؤول أميركي كبير لموقع "أكسيوس" إن المحادثات كانت "إيجابية"، من دون تقديم تفاصيل إضافية.


من جانبه، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن مفاوضات الخميس النووية مع الولايات المتحدة أفضت إلى تفاهمات بشأن بعض القضايا، فيما بقيت نقاط خلاف أخرى، مع تحديد جولة جديدة الأسبوع المقبل.


وأضاف عراقجي، إلى جانب وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، أن الخطوات التالية ستشمل مشاورات في واشنطن وطهران، تعقبها مباحثات تقنية بين خبراء نوويين في فيينا الأسبوع المقبل، مؤكداً أن "جولة رابعة من المفاوضات ستُعقد الأسبوع المقبل".
 

ورفضت القيادة المركزية الأميركية التعليق، فيما لم يرد البيت الأبيض فوراً على طلب "أكسيوس" للتعقيب. (سكاي نيوز عربية)
الولايات المتحدة

وزير الخارجية

البيت الأبيض

الشرق الأوسط

سكاي نيوز

الإيراني

القضايا

