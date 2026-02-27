تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هكذا ستكون "حرب إيران".. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق

Lebanon 24
27-02-2026 | 06:40
A-
A+
هكذا ستكون حرب إيران.. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق
هكذا ستكون حرب إيران.. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تحدث قائد سلاح الجو الإسرائيلي السابق عميكام نوركين عن ملامح الحرب المُحتملة على إيران، مشيراً إلى الأمر قد لا ينحصر بعمليات عسكرية محدودة، إذ أنَّ الحرب قد تتضمن بنك أهداف واسع.
 
 
كلام نوركين جاء خلال تصريحاته في سياق منتدى عقده المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (JINSA) في العاصمة واشنطن، مساء يوم أمس الخميس، بحضور مسؤولين أميركيين سابقين.


ويقول نوركين إنَّ الحرب لن تقتصر على البرنامج النووي الإيراني، بل قد تشمل برامج الصواريخ البالستية، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة، بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن، وحزب الله في لبنان، وجماعات موالية لإيران في العراق وسوريا.


وذكر أنه "يوجد في قاموس العملية العسكرية المُرتقبة ضد إيران ما يُعرف بالضربات الموجهة"، مشيراً إلى أن "قرار الحرب المحتملة، يأتي مدفوعاً بتحرك واسع النطاق، وينطوي على تأثير كبير، ولكن قصير الأجل، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب طويلة".


وأكد نوركين أن "الحرب طويلة الأمد ستكون خطئاً استراتيجياً كبيراً، وأنه إذا لجأت الولايات المتحدة أو غيرها لاستخدام القوة ضد إيران، فيجب أن يكون الهدف هو إحداث تغيير جذري، لا مجرد إشارة رمزية، قاصداً بذلك تغيير النظام ومؤسساته بما في ذلك الحرس الثوري".


وذكر أنَّ التحدي الإيراني لم يعد مشكلة تكتيكية، بل قضية استراتيجية واسعة النطاق، لا تشمل البرنامج النووي فحسب، بل تشمل أيضاً منظومة صواريخ طهران وقدراتها الإقليمية. (إرم نيوز)



Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول منه يعلن: هل سيدخل "الحزب" حرب إيران؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا سيكون شكل "حرب إيران".. ماذا توقع تقريرٌ إسرائيلي؟
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
خشية اندلاع حرب مع إيران.. مسؤول إسرائيلي سابق: جهزوا الملاجئ
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيليّ لـ"يديعوت أحرونوت": الهجوم الأميركيّ على إيران وشيك
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 15:46:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الإسرائيلي

حزب الله

الإيراني

العراق

واشنطن

الحوثي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:05 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:54 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:36 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:27 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-02-27
Lebanon24
08:05 | 2026-02-27
Lebanon24
07:54 | 2026-02-27
Lebanon24
07:36 | 2026-02-27
Lebanon24
07:27 | 2026-02-27
Lebanon24
07:00 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24