هكذا ستكون "حرب إيران".. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق

تحدث قائد سلاح الجو السابق عميكام نوركين عن ملامح الحرب المُحتملة على ، مشيراً إلى الأمر قد لا ينحصر بعمليات عسكرية محدودة، إذ أنَّ الحرب قد تتضمن بنك أهداف واسع.



كلام نوركين جاء خلال تصريحاته في سياق منتدى عقده المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي (JINSA) في العاصمة ، مساء يوم أمس الخميس، بحضور مسؤولين أميركيين سابقين.





ويقول نوركين إنَّ الحرب لن تقتصر على البرنامج ، بل قد تشمل برامج الصواريخ البالستية، وكذلك وكلاء إيران في المنطقة، بالإضافة إلى الحوثيين في اليمن، وحزب الله في ، وجماعات موالية لإيران في وسوريا.





وذكر أنه "يوجد في قاموس العملية العسكرية المُرتقبة ضد إيران ما يُعرف بالضربات الموجهة"، مشيراً إلى أن "قرار الحرب المحتملة، يأتي مدفوعاً بتحرك واسع النطاق، وينطوي على تأثير كبير، ولكن قصير الأجل، للحيلولة دون الانزلاق إلى حرب طويلة".





وأكد نوركين أن "الحرب طويلة الأمد ستكون خطئاً استراتيجياً كبيراً، وأنه إذا لجأت أو غيرها لاستخدام القوة ضد إيران، فيجب أن يكون الهدف هو إحداث تغيير جذري، لا مجرد إشارة رمزية، قاصداً بذلك تغيير النظام ومؤسساته بما في ذلك الحرس الثوري".





وذكر أنَّ التحدي الإيراني لم يعد مشكلة تكتيكية، بل قضية استراتيجية واسعة النطاق، لا تشمل البرنامج النووي فحسب، بل تشمل أيضاً منظومة صواريخ وقدراتها الإقليمية. (إرم نيوز)





