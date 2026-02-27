تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
13
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
7
o
بعلبك
17
o
بشري
9
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
آخر استطلاع: الأميركيون يتعاطفون مع الفلسطينيين أكثر من إسرائيل
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أظهر استطلاع رأي جديد أجرته مؤسسة "غالوب" أنَّ
الأميركيين
يتعاطفون مع
الفلسطينيين
أكثر من
إسرائيل
، عقب حرب غزة المدمرة.
وأظهر الاستطلاع أن 41% من الأميركيين يتعاطفون مع الفلسطينيين، بينما أيّد 36% منهم إسرائيل، في حين بقي الباقون مترددين أو قالوا إنهم يؤيدون كلا الجانبين، أو لا يؤيدون أياً منهما.
ورغم أن هذا الفارق ليس ذا دلالة إحصائية، إلا أنه يُظهر للمرة الأولى، منذ أن طرحت غالوب هذا السؤال، قبل أكثر من عقدين من الزمن أن إسرائيل لا تتصدر المشهد.
كذلك، يُشير الاستطلاع إلى اختلاف كبير عن العام الماضي، حين بلغت نسبة تأييد إسرائيل 46% مقابل 33% للفلسطينيين. وعند سؤالهم عن تعاطفهم، أعلن المستقلون تأييدهم للشعب الفلسطيني بفارق 11 نقطة مئوية.
وواصل أعضاء الحزب
الجمهوري
الذي ينتمي إليه الرئيس
دونالد ترامب
، دعمهم القوي لإسرائيل التي أيّدها 70% منهم، على الرغم من انخفاض هذه النسبة بمقدار 10 نقاط مئوية خلال العقد الماضي.
وازدادت نظرة
الديمقراطيين
إلى إسرائيل سلبية منذ عقدٍ مضى، حين خالف
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتانياهو علناً، موقف الرئيس الأميركي آنذاك باراك أوباما بشأن سياسته إزاء
إيران
. ومنذ ذلك الحين، اتجهت إسرائيل بشكل حاد نحو اليمين.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟
Lebanon 24
استطلاع يكشف.. من الأكثر قبولاً للتطبيع مع إسرائيل السوريون أم اللبنانيون؟
27/02/2026 15:47:55
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نحتاج إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت آخر لمواجهة التهديدات والمؤامرات
Lebanon 24
الرئيس الإيراني: نحتاج إلى الوحدة والتضامن أكثر من أي وقت آخر لمواجهة التهديدات والمؤامرات
27/02/2026 15:47:55
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الجيش الاسرائيلي تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدتان وطفلان (الجزيرة)
Lebanon 24
نادي الأسير الفلسطيني: قوات الجيش الاسرائيلي تعتقل أكثر من ٢٠ فلسطينيا من الضفة الغربية بينهم سيدتان وطفلان (الجزيرة)
27/02/2026 15:47:55
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
Lebanon 24
رصد طائرة أميركية عسكرية ومسيّرة استطلاع قرب الأجواء الإيرانية!
27/02/2026 15:47:55
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء الإسرائيلي
دونالد ترامب
الديمقراطيين
الفلسطينيين
الأميركيين
الديمقراطي
الإسرائيلي
الجمهوري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
Lebanon 24
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
08:10 | 2026-02-27
27/02/2026 08:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
Lebanon 24
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
08:05 | 2026-02-27
27/02/2026 08:05:15
Lebanon 24
Lebanon 24
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
Lebanon 24
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
07:54 | 2026-02-27
27/02/2026 07:54:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
Lebanon 24
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
07:36 | 2026-02-27
27/02/2026 07:36:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
Lebanon 24
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
07:00 | 2026-02-27
27/02/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
Lebanon 24
بالفيديو.. مشهد غريب في الأوزاعي
09:34 | 2026-02-26
26/02/2026 09:34:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:10 | 2026-02-27
بين ترامب وأوكرانيا.. ماكرون يختبر قدرة فرنسا على قيادة الردع الأوروبي
08:05 | 2026-02-27
غارات باكستانية وتصعيد حدودي.. وطالبان تنفي استهداف زعيمها
07:54 | 2026-02-27
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
07:36 | 2026-02-27
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
07:00 | 2026-02-27
تقديرات إسرائيلية.. ضربة إيران اقتربت وكلام عن دور "الحزب"
06:40 | 2026-02-27
هكذا ستكون "حرب إيران".. توقعات من مسؤول إسرائيلي سابق
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 15:47:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24