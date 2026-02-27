صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟

أعلنت ، الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع رادارات نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع (كيه.يو باند) ومعدات ذات صلة إلى ، بكلفة تقارب 280 مليون دولار.



وأوضحت ، في بيان أن شركة (آر.تي.إكس) ستكون المتعاقد للصفقة.





وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود تعزيز قدرات الدفاع الجوي للأردن ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة التهديدات الإقليمية.



وتشمل الصفقة تجهيز الأردن بمنظومة رادار متطورة قادرة على كشف وتتبع الطائرات والصواريخ على مسافات طويلة، إضافة إلى تزويد القوات بالتدريب والدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة بكفاءة.



وتعكس هذه الخطوة بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها في منطقة ، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.



وسيتم تقييم الصفقة رسمياً من قبل قبل إقرارها بشكل نهائي، وفقاً للإجراءات الأميركية المعتادة لتصدير المعدات العسكرية.

Advertisement