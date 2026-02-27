تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟

Lebanon 24
27-02-2026 | 07:54
A-
A+
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء منظومة رادار.. كم بلغت تكلفتها؟
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء منظومة رادار.. كم بلغت تكلفتها؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع رادارات نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع (كيه.يو باند) ومعدات ذات صلة إلى الأردن، بكلفة تقارب 280 مليون دولار.

وأوضحت وزارة الخارجية، في بيان أن شركة (آر.تي.إكس) ستكون المتعاقد الرئيسي للصفقة.


وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود تعزيز قدرات الدفاع الجوي للأردن ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة التهديدات الإقليمية.

وتشمل الصفقة تجهيز الأردن بمنظومة رادار متطورة قادرة على كشف وتتبع الطائرات والصواريخ على مسافات طويلة، إضافة إلى تزويد القوات الأردنية بالتدريب والدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة بكفاءة.

وتعكس هذه الخطوة التزام الولايات المتحدة بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.

وسيتم تقييم الصفقة رسمياً من قبل الكونغرس قبل إقرارها بشكل نهائي، وفقاً للإجراءات الأميركية المعتادة لتصدير المعدات العسكرية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الأميركية تقر صفقة محتملة لبيع منظومة رادار إلى الأردن مقابل 280 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن توافق على صفقة رادارات متعددة الوظائف للأردن بقيمة 280 مليون دولار
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئاسة التركية: أردوغان أبلغ نظيره الإيراني في اتصال استعداد أنقرة للعب دور الوسيط بين إيران وأميركا
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24
رويترز: إيران تقترب من صفقة لشراء صواريخ مضادة للسفن من الصين
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 17:51:08 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الخارجية الأميركية

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

الأردنية

الكونغرس

الأردني

الرئيسي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:16 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:09 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:57 | 2026-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:20 | 2026-02-27
Lebanon24
10:15 | 2026-02-27
Lebanon24
10:06 | 2026-02-27
Lebanon24
10:00 | 2026-02-27
Lebanon24
09:22 | 2026-02-27
Lebanon24
09:07 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24