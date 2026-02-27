تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
صفقة بين الأردن وأميركا لشراء "منظومة رادار".. كم بلغت تكلفتها؟
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الخارجية الأميركية
، الخميس، موافقتها على صفقة محتملة لبيع رادارات نظام الترددات اللاسلكية متعددة الوظائف من نوع (كيه.يو باند) ومعدات ذات صلة إلى
الأردن
، بكلفة تقارب 280 مليون دولار.
وأوضحت
وزارة الخارجية
، في بيان أن شركة (آر.تي.إكس) ستكون المتعاقد
الرئيسي
للصفقة.
وتأتي هذه الصفقة ضمن جهود تعزيز قدرات الدفاع الجوي للأردن ودعم الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجال الأمن ومكافحة التهديدات الإقليمية.
وتشمل الصفقة تجهيز الأردن بمنظومة رادار متطورة قادرة على كشف وتتبع الطائرات والصواريخ على مسافات طويلة، إضافة إلى تزويد القوات
الأردنية
بالتدريب والدعم الفني اللازم لتشغيل المنظومة بكفاءة.
وتعكس هذه الخطوة
التزام
الولايات المتحدة
بمواصلة تعزيز القدرات الدفاعية لحلفائها في منطقة
الشرق الأوسط
، خاصة في ظل التحديات الأمنية المتزايدة في المنطقة.
وسيتم تقييم الصفقة رسمياً من قبل
الكونغرس
قبل إقرارها بشكل نهائي، وفقاً للإجراءات الأميركية المعتادة لتصدير المعدات العسكرية.
