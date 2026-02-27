تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
12
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
16
o
بشري
9
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
أفغانستان تؤكد رغبتها في الحوار لوقف النزاع مع باكستان
Lebanon 24
27-02-2026
|
07:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت الحكومة الأفغانية رغبتها في "الحوار" لوضع حد للنزاع مع باكستان التي أعلنت "حربا مفتوحة" على جارتها.
وقال المتحدث باسم حكومة
طالبان
ذبيح الله مجاهد
في مؤتمر صحافي: "شددنا مرارا على الحل السلمي وما زلنا نرغب بأن تحل المشكلة عبر الحوار".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
غوارديولا يؤكد رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي
Lebanon 24
غوارديولا يؤكد رغبته في البقاء مع مانشستر سيتي
27/02/2026 17:51:15
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرغب في إبقاء قنوات الحوار مع إيران مفتوحة
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: نرغب في إبقاء قنوات الحوار مع إيران مفتوحة
27/02/2026 17:51:15
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
الولايات المتحدة الأميركية تنصح رعاياها بمغادرة أفغانستان فورًا بسبب تدهور الأوضاع مع باكستان
Lebanon 24
الولايات المتحدة الأميركية تنصح رعاياها بمغادرة أفغانستان فورًا بسبب تدهور الأوضاع مع باكستان
27/02/2026 17:51:15
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
باكستان تشن ضربات على الحدود مع أفغانستان وسقوط عشرات القتلى
Lebanon 24
باكستان تشن ضربات على الحدود مع أفغانستان وسقوط عشرات القتلى
27/02/2026 17:51:15
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
ذبيح الله مجاهد
طالبان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني
Lebanon 24
بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني
10:20 | 2026-02-27
27/02/2026 10:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
Lebanon 24
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
10:15 | 2026-02-27
27/02/2026 10:15:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
Lebanon 24
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
10:06 | 2026-02-27
27/02/2026 10:06:27
Lebanon 24
Lebanon 24
طبول الحرب تسابق المفاوضات.. هل تنجح حيلة "البازار" لعراقجي؟
Lebanon 24
طبول الحرب تسابق المفاوضات.. هل تنجح حيلة "البازار" لعراقجي؟
10:00 | 2026-02-27
27/02/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دوتيرتي متهّم بقتل الآلاف أمام المحكمة الجنائية الدولية
Lebanon 24
دوتيرتي متهّم بقتل الآلاف أمام المحكمة الجنائية الدولية
09:22 | 2026-02-27
27/02/2026 09:22:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
Lebanon 24
قصة "الزعل" بين جنبلاط وآل حماده.. القطيعة بدأت؟
11:00 | 2026-02-26
26/02/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
Lebanon 24
ورم خبيث انتشر بسرعة في جسده... الموت يُغيّب فناناً عربيّاً بارزاً
11:16 | 2026-02-26
26/02/2026 11:16:52
Lebanon 24
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
Lebanon 24
على وقع التهديدات الأميركية الايرانية... رسالة من واشنطن الى الدولة اللبنانية
04:00 | 2026-02-27
27/02/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
Lebanon 24
بعد النجاح الكبير الذي حقّقه... مُقدّم برامج لبنانيّ يستقيل!
12:09 | 2026-02-26
26/02/2026 12:09:32
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
Lebanon 24
طوني عيسى ينسحب من برنامج وهو منفعل: "ما فيي كمل ما بقى حدا يحكي".. شاهدوا ما حدث
12:57 | 2026-02-26
26/02/2026 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
10:20 | 2026-02-27
بريطانيا تسحب موظفيها مؤقتًا من إيران بسبب الوضع الأمني
10:15 | 2026-02-27
باراك والمالكي في بغداد: واشنطن ترسم "الخطوط الحمر" للولاية الثالثة
10:06 | 2026-02-27
الكرملين يؤكد ترتيبات لمفاوضات ثلاثية لإنهاء الحرب في أوكرانيا
10:00 | 2026-02-27
طبول الحرب تسابق المفاوضات.. هل تنجح حيلة "البازار" لعراقجي؟
09:22 | 2026-02-27
دوتيرتي متهّم بقتل الآلاف أمام المحكمة الجنائية الدولية
09:07 | 2026-02-27
تحسبًا للتصعيد مع إيران.. إسرائيل تفتح الملاجئ في عدة مدن!
فيديو
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
دخلت في حالة انهيار.. مي عمر توّدع والدها للمرة الأخيرة (فيديو)
01:12 | 2026-02-26
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
Lebanon 24
"هناك فنانات حقدن عليَّ".. فنانة تكشف من وقف بجانبها خلال أزمة طلاقها (فيديو)
03:25 | 2026-02-25
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لإصابة في ظهره.. فنان شهير ضحية رامز جلال ويتوعده بالانتقام (فيديو)
02:43 | 2026-02-25
27/02/2026 17:51:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24