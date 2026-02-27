تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تحسبًا للتصعيد مع إيران.. إسرائيل تفتح الملاجئ في عدة مدن!

Lebanon 24
27-02-2026 | 09:07
تحسبًا للتصعيد مع إيران.. إسرائيل تفتح الملاجئ في عدة مدن!
تحسبًا للتصعيد مع إيران.. إسرائيل تفتح الملاجئ في عدة مدن! photos 0
أفادت منصات إسرائيلية بأن عدة مدن رئيسة في إسرائيل قررت فتح الملاجئ بسبب التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد يوم من جولة مفاوضات في جنيف.

وذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا" الإسرائيلية إن بلدية تل أبيب وبئر السبع ورعنانا أمرت بفتح الملاجئ.

وأشارت المنصة ذاتها إلى أن توجيهات صدرت لوسائل الإعلام الرسمية، تتضمن تدابير طارئة، في ظل الاستعدادات لهجوم أميركي على إيران، تقدر إسرائيل أنها ستتعرض خلاله لهجوم واسع.


مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يرفع مستوى التأهب تحسبا لاحتمالات تصعيد مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: حالة التأهّب في إسرائيل تحسبا لعمل أميركي محتمل ضد إيران في ذروتها
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: مستوى التأهب في إسرائيل مرتفع جدا تحسبا لأي مفاجآت بشأن إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24
تحسباً لتداعيات إقليمية: تركيا تستعد لتشديد أمن الحدود مع إيران
lebanon 24
Lebanon24
27/02/2026 19:53:47 Lebanon 24 Lebanon 24

وسائل الإعلام الرسمية

الولايات المتحدة

وسائل الإعلام

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

بئر السبع

Lebanon24
12:00 | 2026-02-27
Lebanon24
11:34 | 2026-02-27
Lebanon24
10:52 | 2026-02-27
Lebanon24
10:48 | 2026-02-27
Lebanon24
10:20 | 2026-02-27
Lebanon24
10:15 | 2026-02-27
