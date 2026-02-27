تحسبًا للتصعيد مع إيران.. إسرائيل تفتح الملاجئ في عدة مدن!

أفادت منصات إسرائيلية بأن عدة مدن رئيسة قررت فتح الملاجئ بسبب التوتر بين وإيران، بعد يوم من جولة مفاوضات في .



وذكرت منصة "حدشوت للو تسنزورا" إن بلدية وبئر السبع ورعنانا أمرت بفتح الملاجئ.



وأشارت المنصة ذاتها إلى أن توجيهات صدرت لوسائل الإعلام الرسمية، تتضمن تدابير طارئة، في ظل الاستعدادات لهجوم أميركي على ، تقدر أنها ستتعرض خلاله لهجوم واسع.







