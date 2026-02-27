انفجار مجهول في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران

أفادت تقارير، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في منطقة بارشين العسكرية ، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.وقالت وكالة "الأخبار العاجلة" ، عبر حسابها على تطبيق "تيلغرام"، إن "هناك معلومات تفيد بوقوع انفجار وحريق في منطقة بارشين" جنوب شرق طهران، مشيرة إلى أن هذه المعلومات انتشرت وسط غياب بيان رسمي فوري بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.وتُعدّ منطقة بارشين مجمعاً صناعياً–عسكرياً كبيراً يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الإيرانية، ويُعرف منذ سنوات كمركز لإنتاج والذخائر والبرامج الصاروخية.وقد حظيت بارشين باهتمام دولي خلال العقدين الماضيين، لا سيما في تقارير التي أشارت في فترات سابقة إلى ارتباط بعض منشآتها بملفات ذات صلة بالبرنامج ، وهو ما كانت طهران تنفيه مؤكدة الطابع التقليدي والعسكري للموقع.ويقع المجمع قرب مناطق عسكرية أخرى في شرق طهران، بينها مقار تابعة للحرس الثوري، فيما تتحدث تقارير غربية عن وجود منشآت لتخزين الصواريخ والذخائر داخل نطاقه.