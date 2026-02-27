تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

انفجار مجهول في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:09
A-
A+
انفجار مجهول في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران
انفجار مجهول في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أفادت تقارير، اليوم الجمعة، عن وقوع انفجار في منطقة بارشين العسكرية جنوب شرق طهران، وذلك بعد تداول صور ومقاطع فيديو تظهر تصاعد عمود كثيف من الدخان، فيما لم تتضح أسبابه حتى الآن.

وقالت وكالة "الأخبار العاجلة" الإيرانية، عبر حسابها على تطبيق "تيلغرام"، إن "هناك معلومات تفيد بوقوع انفجار وحريق في منطقة بارشين" جنوب شرق طهران، مشيرة إلى أن هذه المعلومات انتشرت وسط غياب بيان رسمي فوري بشأن طبيعة الحادث أو حجم الأضرار.


وتُعدّ منطقة بارشين مجمعاً صناعياً–عسكرياً كبيراً يقع على بعد نحو 30 كيلومتراً جنوب شرق العاصمة الإيرانية، ويُعرف منذ سنوات كمركز لإنتاج الصناعات الدفاعية والذخائر والبرامج الصاروخية.


وقد حظيت بارشين باهتمام دولي خلال العقدين الماضيين، لا سيما في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي أشارت في فترات سابقة إلى ارتباط بعض منشآتها بملفات ذات صلة بالبرنامج النووي الإيراني، وهو ما كانت طهران تنفيه مؤكدة الطابع التقليدي والعسكري للموقع.


ويقع المجمع قرب مناطق عسكرية أخرى في شرق طهران، بينها مقار تابعة للحرس الثوري، فيما تتحدث تقارير غربية عن وجود منشآت لتخزين الصواريخ والذخائر داخل نطاقه.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إعلام رسمي إيراني: انفجار مجهول الأسباب في مبنى بمدينة في جنوب إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط مروحية عسكرية قرب منطقة كيسان شرق مدينة بيت لحم جنوبي الضفة الغربية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة تاس: مقتل شخص جراء انفجار طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة بيلغورود جنوب غربي روسيا
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24
سماع دوي انفجار مجهول بالقرب من ساحة الطرشان في مدينة السويداء ويجري التحقق من طبيعته (الميادين)
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:03 Lebanon 24 Lebanon 24

الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الوكالة الدولية للطاقة

الصناعات الدفاعية

الوكالة الدولية

الإيرانية

الإيراني

جنوب شرق

النووي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:29 | 2026-02-27
Lebanon24
17:12 | 2026-02-27
Lebanon24
17:01 | 2026-02-27
Lebanon24
16:40 | 2026-02-27
Lebanon24
16:30 | 2026-02-27
Lebanon24
16:19 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24