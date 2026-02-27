تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

تأهب ونداءات.. دول تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران

Lebanon 24
27-02-2026 | 13:16
A-
A+
تأهب ونداءات.. دول تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران
تأهب ونداءات.. دول تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بدأت عدة دول سحب طواقمها الدبلوماسية وموظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من إيران وإسرائيل، ونصحت رعاياها بمغادرة البلدين فوراً وتأجيل السفر، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتزايد المخاوف من اندلاع الحرب.


الولايات المتحدة


أصدرت السفارة الأميركية، الجمعة، في إسرائيل إشعارا أمنيا وضعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأسرهم أمام خيار مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.


وحذرت السفارة من أنه استجابة للحوادث الأمنية، يمكن فرض قيود إضافية أو منع الموظفين وأسرهم من السفر إلى مناطق محددة تشمل بعض أجزاء من القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، والضفة الغربية، داعية إلى مغادرة إسرائيل طالما كانت الرحلات التجارية متاحة.


بريطانيا


وأعلنت وزارة الخارجية البريطانية، الجمعة، سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد.


وقالت الخارجية على موقعها: "بسبب الوضع الأمني، تم مؤقتا سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران. سفارتنا تواصل العمل عن بعد".

كذلك، أعلنت اتخاذ "إجراء احترازي بنقل بعض موظفيها وأسرهم مؤقتا من تل أبيب إلى مكان آخر داخل إسرائيل"، وتابعت: "ننصح بعدم السفر لإسرائيل والأراضي الفلسطينية إلا للضرورة القصوى".


فرنسا
 

في ذات السياق، نصحت وزارة الخارجية الفرنسية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية بسبب التوترات في المنطقة، داعية المواطنين الفرنسيين الموجودين في تلك الأماكن إلى توخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاختباء.


ألمانيا


ألمانيا هي الأخرى نصحت، من خلال وزارة خارجيتها، رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل.


الصين
 

دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، وطلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم، مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في الشرق الأوسط.

كندا


أيضاً، دعا حساب "دليل السفر" التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس" المواطنين الكنديين المتواجدين في إيران إلى المغادرة، مشيرا إلى أن الصراعات في المنطقة قد "تستأنف بإنذار قصير أو دون سابق إنذار"، وطالبهم بمغادرة البلاد "الآن" إذا كان بإمكانهم ذلك.


تركيا


بالتزامن مع هذه الدعوات والتحذيرات، أعلن مطار إسطنبول في تركيا إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة.


أستراليا


ووضعت أستراليا دبلوماسييها في إسرائيل ولبنان أمام خيار المغادرة فورا بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وأعطت لعائلات الدبلوماسيين في المنطقة خيار المغادرة الطوعية.


ونصحت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين المتواجدين في إسرائيل ولبنان بالتفكير في المغادرة ما دامت الرحلات التجارية متاحة.


صربيا

من جهتها، طلبت صربيا من مواطنيها في إيران مغادرتها في "أقرب وقت ممكن" بسبب تزايد التوترات وارتفاع خطر تدهور الوضع الأمني.
 

بولندا

دعت وزارة ⁠الخارجية البولندية في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران ‌وإسرائيل ‌ولبنان فورا بسبب الوضع المتوتر في الشرق ‌الأوسط.


والأسبوع الماضي، نصحت سفارة الهند في طهران مواطنيها في إيران بالمغادرة بوسائل النقل المتاحة.


وفي كانون الثاني الماضي، نصحت قبرص مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد فوراً.


أما ألمانيا فأكدت، الشهر الماضي، على ضرورة مغادرة مواطنيها إيران عبر الرحلات الجوية التجارية المتاحة أو عبر طريق البر. (سكاي نيوز عربية)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا تدعو رعاياها لمغادرة إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تدعو رعاياها لمغادرة إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
أميركا تدعو رعاياها لمغادرة إيران فوراً
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الهند تدعو رعاياها إلى مغادرة إيران
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 00:35:10 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

وزارة الخارجية

الشرق الأوسط

وزارة خارجية

الفلسطينية

البريطانية

في إسرائيل

سكاي نيوز

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:48 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:38 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-02-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
17:29 | 2026-02-27
Lebanon24
17:12 | 2026-02-27
Lebanon24
17:01 | 2026-02-27
Lebanon24
16:40 | 2026-02-27
Lebanon24
16:30 | 2026-02-27
Lebanon24
16:19 | 2026-02-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24