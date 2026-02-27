تأهب ونداءات.. دول تدعو رعاياها لمغادرة إسرائيل وإيران

بدأت عدة دول سحب طواقمها الدبلوماسية وموظفيها غير الأساسيين وأفراد عائلاتهم من وإسرائيل، ونصحت رعاياها بمغادرة البلدين فوراً وتأجيل السفر، في ظل تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن وتزايد المخاوف من اندلاع الحرب.











أصدرت السفارة الأميركية، الجمعة، إشعارا أمنيا وضعت فيه موظفي الحكومة الأميركية غير الأساسيين وأسرهم أمام خيار مغادرة البلاد لأسباب تتعلق بالسلامة.





وحذرت السفارة من أنه استجابة للحوادث الأمنية، يمكن فرض قيود إضافية أو منع الموظفين وأسرهم من السفر إلى مناطق محددة تشمل بعض أجزاء من القدس، بما في ذلك البلدة القديمة، والضفة الغربية، داعية إلى مغادرة طالما كانت الرحلات التجارية متاحة.





بريطانيا





وأعلنت ، الجمعة، سحب طاقمها الدبلوماسي من إيران بسبب التهديد بتوجيه ضربة أميركية إلى هذا البلد.





وقالت الخارجية على موقعها: "بسبب الوضع الأمني، تم مؤقتا سحب الطاقم الدبلوماسي من إيران. سفارتنا تواصل العمل عن بعد".





كذلك، أعلنت اتخاذ "إجراء احترازي بنقل بعض موظفيها وأسرهم مؤقتا من تل أبيب إلى مكان آخر داخل إسرائيل"، وتابعت: "ننصح بعدم السفر لإسرائيل والأراضي إلا للضرورة القصوى".





فرنسا





في ذات السياق، نصحت وزارة الخارجية مواطنيها بعدم السفر إلى إسرائيل والقدس والضفة الغربية بسبب التوترات في المنطقة، داعية المواطنين الفرنسيين الموجودين في تلك الأماكن إلى توخي الحذر والحيطة وتحديد أماكن الاختباء.





ألمانيا





ألمانيا هي الأخرى نصحت، من خلال وزارة خارجيتها، رعاياها بعدم السفر إلى إسرائيل.





الصين





دعت الصين مواطنيها إلى مغادرة إيران "في أسرع وقت ممكن"، وطلبت من رعاياها في إسرائيل تعزيز استعداداتهم، مشيرة إلى ارتفاع كبير في المخاطر الأمنية في .





كندا





أيضاً، دعا حساب "دليل السفر" التابع للحكومة الكندية على منصة "إكس" المواطنين الكنديين المتواجدين في إيران إلى المغادرة، مشيرا إلى أن الصراعات في المنطقة قد "تستأنف بإنذار قصير أو دون سابق إنذار"، وطالبهم بمغادرة البلاد "الآن" إذا كان بإمكانهم ذلك.





تركيا





بالتزامن مع هذه الدعوات والتحذيرات، أعلن مطار إسطنبول في تركيا إلغاء الرحلات المتجهة إلى طهران مساء الجمعة.





أستراليا





ووضعت أستراليا دبلوماسييها في إسرائيل ولبنان أمام خيار المغادرة فورا بسبب تدهور الوضع الأمني في المنطقة، وأعطت لعائلات الدبلوماسيين في المنطقة خيار المغادرة الطوعية.





ونصحت وزارة الخارجية الأسترالية المواطنين الأستراليين المتواجدين في إسرائيل ولبنان بالتفكير في المغادرة ما دامت الرحلات التجارية متاحة.





صربيا



من جهتها، طلبت صربيا من مواطنيها في إيران مغادرتها في "أقرب وقت ممكن" بسبب تزايد التوترات وارتفاع خطر تدهور الوضع الأمني.



بولندا



دعت وزارة ⁠الخارجية البولندية في منشورات على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، الجمعة، رعاياها إلى مغادرة إيران ‌وإسرائيل ‌ولبنان فورا بسبب الوضع المتوتر في الشرق ‌الأوسط.





والأسبوع الماضي، نصحت سفارة الهند في طهران مواطنيها في إيران بالمغادرة بوسائل النقل المتاحة.





وفي كانون الثاني الماضي، نصحت قبرص مواطنيها بتجنب السفر إلى إيران ومغادرة البلاد فوراً.