لا قرار بعد بشأن الضربات.. ترامب: طهران غير مستعدة لمنحنا ما ينبغي أن نحصل عليه

أبدى الرئيس الأميركي إحباطه من مسار المفاوضات مع ، ولكن من دون أن يحسم قراره بشأن احتمال توجيه ضربات عسكرية لها، في وقت تحدثت فيه سلطنة عمان عن تقدم ملموس قد يجنب المنطقة مواجهة واسعة.وقال أمس الجمعة للصحافيين إن "غير مستعدة لمنحنا ما ينبغي أن نحصل عليه"، مضيفا: "لسنا راضين تماما عن الطريقة التي تفاوضوا بها. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي". لكنه أوضح ردا على سؤال بشأن اللجوء إلى القوة: "لم نتخذ قرارا نهائيا".وشدد الرئيس الأميركي على أنه لا يريد لإيران أن تقوم بأي تخصيب لليورانيوم، "حتى لأغراض مدنية".في المقابل، قدمت سلطنة عمان، التي توسطت في المحادثات غير المباشرة بين وطهران في جنيف، صورة أكثر إيجابية، إذ قال العماني بدر البوسعيدي إن إيران وافقت على عدم الاحتفاظ مطلقا بأي مخزون من اليورانيوم المخصب.وأوضح البوسعيدي، الذي التقى الأميركي جيه دي فانس في ، أن طهران ستخفض مخزونها الحالي إلى "أدنى مستوى ممكن"، بحيث يحول إلى وقود لا يمكن إعادة تخصيبه".وقال في مقابلة مع شبكة "سي بي إس": "إذا كان الهدف النهائي هو ضمان ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، فأعتقد أننا عالجنا هذه المشكلة من خلال اختراق مهم للغاية لم يتحقق من قبل"، مضيفا أن التوصل إلى اتفاق "في المتناول" إذا تم البناء على هذا التقدم.تأتي هذه التطورات غداة جولة ثالثة من المحادثات بوساطة عمانية في جنيف، في وقت عززت وجودها العسكري في ، بنشر حاملتي طائرات بينها "جيرالد فورد"، قبالة السواحل .وأدرجت واشنطن إيران في لائحة "الدول الراعية للاحتجاز غير المشروع"، في خطوة قد تقود إلى قيود إضافية، كما دعت الموظفين غير الأساسيين في سفارتها وأفراد عائلاتهم إلى المغادرة بسبب "مخاطر على سلامتهم".