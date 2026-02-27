تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اعتقال شاب في استراليا بتهمة التخطيط لاستهداف مساجد ومبنى البرلمان

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:21
اعتقال شاب في استراليا بتهمة التخطيط لاستهداف مساجد ومبنى البرلمان
كشف رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي عن اعتقال شاب من ولاية أستراليا الغربية بتهمة التخطيط لعمل إرهابي ".

ووجهت الشرطة تهمة التخطيط لعمل إرهابي إلى شاب يبلغ 20 عاما من بلدة بيندون، على بعد نحو 63 كيلومترا شمالي بيرث، بعد الاشتباه في إعداده بيانا يتضمن خططا لمهاجمة مساجد ومقر شرطة ومبنى البرلمان في أستراليا الغربية.

وأضاف ألبانيزي أن "المزاعم بأن الرجل كان يخطط لاستهداف الجالية المسلمة عبر هجمات على المساجد، إضافة إلى الشرطة والبرلمان، مقلقة للغاية"، مشددا على أنه "يتعين أن يواجه كامل قوة القانون".

ويعد هذا الاعتقال الأحدث ضمن سلسلة حوادث وصفتها السلطات الأسترالية بأنها ذات طابع إرهابي، من بينها محاولة تفجير تجمع في بيرث في كانون الثاني الماضي، وهجوم مسلح في كانون الأول استهدف احتفالا دينيا في سيدني.
الشرطة الأسترالية: اعتقال صينيين اثنين بتهمة التجسس
ألمانيا: اعتقال 5 أشخاص بتهمة تقديم إمدادات لشركات دفاع روسية
اعتقال مطلوب دوليًا في العراق على خلفية هجمات حارقة في أستراليا
بالفيديو... نائب لبنانيّ برفقة إبنته الصغيرة أمام البرلمان
