عربي-دولي
تُعد الوريثة المحتملة.. كوريا الشمالية تنشر صورة نادرة لابنة كيم في ميدان الرماية
Lebanon 24
27-02-2026
|
23:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
قامت
كوريا الشمالية
اليوم السبت بنشر صورة نادرة لابنة الزعيم
كيم جونغ أون
، جو آي، وهي تطلق النار من بندقية في ميدان رماية.
وبينت الصورة التي بثتها
وكالة الأنباء
المركزية
الكورية
الرسمية جو آي وهي تنظر عبر منظار بندقية قنص، وإصبعها على الزناد، فيما يتصاعد الدخان من فوهة السلاح. وكانت ترتدي سترة جلدية، وهو زي غالبا ما يظهر به كيم جونغ أون في المناسبات السياسية والعسكرية، ويرمز إلى السلطة والشرعية.
وجاء نشر الصورة بعد مشاركة جو آي في فعاليات بارزة مؤخرا، من بينها عرض عسكري أقيم هذا الأسبوع بمناسبة المراحل الختامية للمؤتمر الحزبي
الرئيسي
في البلاد.
وذكرت الوكالة أن كيم قدم بنادق قنص جديدة لكبار مسؤولي الحزب والجيش، ووصفت الخطوة بأنها تعبير عن "ثقة مطلقة"، قبل أن يزور ميدان الرماية برفقة المسؤولين، حيث أطلق النار والتقط صورة جماعية.
ونقلت وكالة الصحافة
الفرنسية
عن يانغ مو-جين، الرئيس السابق لجامعة الدراسات الكورية الشمالية في سيول، إن الصور "تشير إلى أنها تتلقى تدريبا لتكون خلفا".
وكانت وكالة الاستخبارات الكورية الجنوبية قد أفادت العام الماضي بأن جو آي تُعد الوريثة المحتملة، بعدما رافقت والدها في زيارة رفيعة المستوى إلى
بكين
.
كوريا الشمالية
وكالة الأنباء
كيم جونغ أون
الفرنسية
الكورية
الرئيسي
الشمالي
الصحاف
تابع
