عربي-دولي

الاحتجاجات تتوسع غرب ليبيا.. لتغيير شامل للسلطة

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:48
الاحتجاجات تتوسع غرب ليبيا.. لتغيير شامل للسلطة
الاحتجاجات تتوسع غرب ليبيا.. لتغيير شامل للسلطة photos 0
اتسّعت الاحتجاجات ليل الجمعة السبت غرب ليبيا لتشمل 4 مدن على الأقل، تنديدا بتردي الوضع المعيشي، والتعبير عن السخط من الحالة الاقتصادية والاجتماعية التي وصلت إليها البلاد، وسط دعوات لرحيل جميع أقطاب السلطة.
فقد تجمّع في العاصمة طرابلس، محتجون في ميدان الجزائر، فيما نظم آخرون مسيرات جابت عددا من الشوارع، رافعين شعارات مناهضة لحكومة الوحدة الوطنية ومنددة بتدهور الخدمات والضغوط المعيشية، لا سيما عقب انهيار قيمة الدينار الليبي وبدء تطبيق ضرائب جديدة على السلع المستوردة.

وشهدت مدن زليتن والزاوية احتجاجات مماثلة، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط جميع الأجسام السياسية في الشرق والغرب وتغيير الحالة السياسية، محملّين إيّاها مسؤولية الفشل في إدارة البلاد، ورافعين شعارات تدعو إلى المحاسبة.

وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات في مقطع فيديو" وضع اليوم هو نتيجة طبيعية لسنوات من العبث بالمال العام وتجاهل معاناة الناس"، مؤكدّا أنّ خروج كل هؤلاء إلى الشوارع "هي رسالة غضب ضد الفقر والغلاء وانهيار قيمة الدينار وضد كل الأجسام السياسية"، مشدّدا على أنّه لا يجب تحميل المواطن نتيجة عبث وصراع وفساد المتحكمّين في المشهد.
جاء هذا بعدما بدأت التحركات الشعبية، منذ الإعلان عن انطلاق مصرف ليبيا المركزي في تطبيق فرائض جديدة تشمل عددا من المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.
الحالة الاقتصادية

الوحدة الوطنية

العاصمة طرابلس

الشرق والغرب

التعبير عن

سنوات من

الجزائر

طرابلس

Lebanon24
03:41 | 2026-02-28
Lebanon24
03:34 | 2026-02-28
Lebanon24
03:21 | 2026-02-28
Lebanon24
03:16 | 2026-02-28
Lebanon24
03:07 | 2026-02-28
Lebanon24
03:06 | 2026-02-28
