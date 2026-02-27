الاحتجاجات تتوسع غرب ليبيا.. لتغيير شامل للسلطة

اتسّعت الاحتجاجات ليل الجمعة السبت غرب لتشمل 4 مدن على الأقل، تنديدا بتردي الوضع المعيشي، والتعبير عن السخط من والاجتماعية التي وصلت إليها البلاد، وسط دعوات لرحيل جميع أقطاب السلطة.

فقد تجمّع في ، محتجون في ميدان ، فيما نظم آخرون جابت عددا من الشوارع، رافعين شعارات مناهضة لحكومة ومنددة بتدهور الخدمات والضغوط المعيشية، لا سيما عقب انهيار قيمة الدينار وبدء تطبيق ضرائب جديدة على السلع المستوردة.



وشهدت مدن زليتن والزاوية احتجاجات مماثلة، حيث طالب المتظاهرون بإسقاط جميع الأجسام السياسية في وتغيير الحالة السياسية، محملّين إيّاها مسؤولية الفشل في إدارة البلاد، ورافعين شعارات تدعو إلى المحاسبة.



وقال أحد المشاركين في هذه التظاهرات في مقطع فيديو" وضع اليوم هو نتيجة طبيعية لسنوات من العبث بالمال العام وتجاهل معاناة الناس"، مؤكدّا أنّ خروج كل هؤلاء إلى الشوارع "هي رسالة غضب ضد الفقر والغلاء وانهيار قيمة الدينار وضد كل الأجسام السياسية"، مشدّدا على أنّه لا يجب تحميل المواطن نتيجة عبث وصراع وفساد المتحكمّين في المشهد.

جاء هذا بعدما بدأت التحركات الشعبية، منذ الإعلان عن انطلاق مصرف ليبيا المركزي في تطبيق فرائض جديدة تشمل عددا من المواد الغذائية والاستهلاكية المستوردة، في خطوة تهدف إلى معالجة الاختلالات المالية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار.