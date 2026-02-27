تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

زيلينسكي: سأقبل النووي الأوروبي بكل سرور

Lebanon 24
27-02-2026 | 23:53
أبدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ترحيبه بفكرة حصول كييف على أسلحة نووية، مؤكدا استعداده لتسلّم هذا النوع من الأسلحة "بكل سرور" إذا ما قررت كل من فرنسا وبريطانيا المضي في هذا الاتجاه.
وقال زيلينسكي في تصريحات لإعلام بريطاني السبت، على سؤال حول إمكانية تزويد باريس ولندن لأوكرانيا بأسلحة نووية: "بكل سرور.. لم أتلقَّ أي عرض بهذا الشأن، ولكن سأقبل بكل سرور".

بالمقابل، صرحت متحدثة وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة تاس بأن فلاديمير زيلينسكي، خلافا للاعتبارات التكتيكية، اعترف بأنه "سيسعد" بالحصول على أسلحة نووية من فرنسا أو بريطانيا.

وقالت زاخاروفا: "أي شخص آخر مكانه كان سيصمت لدواعٍ تكتيكية. لكن زيلينسكي قال منذ فترة طويلة إنه "ليس أحمق"، ولذلك لم يستطع ضبط نفسه هذه المرة أيضا واعترف بما كانت لندن وباريس تصمتان عنه بإصرار".
