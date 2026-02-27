أبدى الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ترحيبه بفكرة حصول على أسلحة نووية، مؤكدا استعداده لتسلّم هذا النوع من الأسلحة "بكل سرور" إذا ما قررت كل من وبريطانيا المضي في هذا الاتجاه.

وقال زيلينسكي في تصريحات لإعلام بريطاني السبت، على سؤال حول إمكانية تزويد ولندن لأوكرانيا بأسلحة نووية: "بكل سرور.. لم أتلقَّ أي عرض بهذا الشأن، ولكن سأقبل بكل سرور".



بالمقابل، صرحت متحدثة ماريا زاخاروفا لوكالة تاس بأن زيلينسكي، خلافا للاعتبارات التكتيكية، اعترف بأنه "سيسعد" بالحصول على أسلحة نووية من فرنسا أو .



وقالت زاخاروفا: "أي شخص آخر مكانه كان سيصمت لدواعٍ تكتيكية. لكن زيلينسكي قال طويلة إنه "ليس أحمق"، ولذلك لم يستطع ضبط نفسه هذه المرة أيضا واعترف بما كانت وباريس تصمتان عنه بإصرار".