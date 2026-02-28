تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل

Lebanon 24
28-02-2026 | 00:19
في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل
في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل photos 0
أفاد مصدر أمني اليوم السبت بوقوع حادثة إطلاق نار من قبل سيارة مجهولة في ساحة الأمويين وسط العاصمة السورية دمشق.
وأكد أن قوى الأمن الداخلي باشرت على الفور بملاحقة السيارة وتعقب مستقليها.

كما نفى المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، صحة المعلومات المتداولة حول وقوع محاولة اغتيال بحق العميد عبد الرحمن الدباغ في دمشق، مشدداً على أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.

وأوضح أن الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة وانتشرت في المنطقة، حيث تم تطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.
وكالة الأنباء السورية الرسمية

قوى الأمن الداخلي

وكالة الأنباء

عبد الرحمن ال

عبد الرحمن

العميد عبد

السورية

الرحمن

