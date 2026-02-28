في ساحة الأمويين.. إطلاق نار وهذه التفاصيل

أفاد مصدر أمني اليوم السبت بوقوع حادثة إطلاق نار من قبل سيارة مجهولة في ساحة الأمويين وسط العاصمة .

وأكد أن باشرت على الفور بملاحقة السيارة وتعقب مستقليها.



كما نفى المصدر في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية " "، صحة المعلومات المتداولة حول وقوع محاولة اغتيال بحق العميد في دمشق، مشدداً على أن هذه الأنباء عارية عن الصحة.



وأوضح أن الجهات المختصة استجابت بشكل فوري للحادثة وانتشرت في المنطقة، حيث تم تطويق المكان واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وإعادة الاستقرار.