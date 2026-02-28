على الرغم من الضغوطات الاميركية.. المالكي: مستمر في ترشحي

أكد مدير المكتب الاعلامي لرئيس "ائتلاف " رئيس الوزراء الأسبق أنه ماض في ترشحه.

وقال في منشور على إكس السبت: يُطرح سؤال حول ما إذا كان الرئيس نوري المالكي سيغيّر موقفه بشأن الترشيح لرئاسة الوزراء.. الجواب: لا يوجد أي تغيير في موقفه".



كما أكد أن "كل ما يُتداول في هذا الشأن لا يستند إلى معطيات حقيقية".