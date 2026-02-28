في مواجهة أفغانستان.. دعم أميركي لباكستان

أكدت باكستان، السبت، عزمها على "الدفاع عن نفسها"، بعد تلقيها دعم في حربها على سلطات في .





وبعد أشهر من التدهور في العلاقات بين باكستان وأفغانستان، قصفت إسلام آباد الجمعة ومدنا أفغانية كبرى، معلنة "الحرب المفتوحة" على سلطات طالبان ردا على هجوم أفغاني عبر الحدود.



وتدور مواجهات متقطعة بين البلدين اللذين بقيا مقربين لفترة طويلة، منذ سيطرة حركة طالبان مجددا على السلطة في آب 2021.

وأكد تارار صباح السبت على "إكس"، أن باكستان ستحمي أراضيها "في كل الظروف".



وقبيل ذلك، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة دعمها لباكستان.