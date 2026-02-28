تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مواجهة مع الإدارة الأميركية: شركة أنثروبيك تتحدى البنتاغون.. وترامب يأمر بوقف التعامل معها

Lebanon 24
28-02-2026 | 00:37
A-
A+
مواجهة مع الإدارة الأميركية: شركة أنثروبيك تتحدى البنتاغون.. وترامب يأمر بوقف التعامل معها
مواجهة مع الإدارة الأميركية: شركة أنثروبيك تتحدى البنتاغون.. وترامب يأمر بوقف التعامل معها photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بالرغم من ضغوط مباشرة من البنتاغون، جددت شركة "أنثروبيك" الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي رفضها السماح لوزارة الحرب الأميركية باستخدام تقنيتها بشكل غير مقيّد.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة داريو أمودي إن "التهديدات لا تغير موقفنا: لا يمكننا بملء ضميرنا أن نستجيب لطلبهم"، وذلك بعد أن منحتها واشنطن مهلة حتى الجمعة للموافقة على الاستخدام العسكري غير المشروط لتقنيتها، أو مواجهة إلزام قانوني بموجب "قانون الإنتاج الدفاعي".

وأوضح أمودي أن نماذج "أنثروبيك" استخدمت بالفعل لدعم مهام دفاعية، لكنه شدد على وجود "قيود أخلاقية صارمة" تتعلق برفض المراقبة الجماعية للمواطنين الأميركيين، واستخدام الأنظمة في تشغيل أسلحة فتاكة بشكل ذاتي بالكامل.

وقال إن "استخدام هذه الأنظمة للرقابة الداخلية الجماعية لا يتوافق مع القيم الديموقراطية"، مضيفا أن الذكاء الاصطناعي الحالي "لا يمكن الاعتماد عليه لتشغيل أسلحة فتاكة من دون سيطرة بشرية".

وأكد: "لن نقدم عن علم أي منتج يعرض الجنود أو المدنيين الأميركيين للخطر".

وبعد اجتماع بين الطرفين هذا الأسبوع، أمهل البنتاغون الشركة حتى أمس الجمعة للموافقة، ملوحا بإجبارها على الامتثال عبر "قانون الإنتاج الدفاعي"، وهو تشريع يعود إلى الحرب الباردة يمنح الحكومة صلاحيات واسعة لإلزام القطاع الخاص بتلبية احتياجات الأمن القومي.

كما هددت وزارة الحرب بتصنيف الشركة باعتبارها "خطرا على سلاسل الإمداد"، وهو توصيف قد يضر بقدرتها على العمل مع الحكومة الأميركية وبسمعتها.

وردت الشركة بأنها ستطعن قضائيا في أي تصنيف من هذا النوع.

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على موقف الشركة قائلا عبر منصته "تروث سوشال": "أوجه الوكالات الفيدرالية بالتوقف فورا عن استخدام تكنولوجيا أنثروبيك. لسنا بحاجة إليها، ولا نريدها، ولن نتعامل معها مجددا".

وأضاف أن فترة انتقالية مدتها ستة أشهر ستمنح للوكالات التي تعتمد على منتجات الشركة، محذرا من أنه سيستخدم "كامل سلطة الرئاسة" لإجبارها على الامتثال إذا لزم الأمر.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول بالبنتاغون: سنصنف شركة أنثروبيك خطراً على سلسلة التوريد إذا لم نتوصّل لاتفاق بحلول مساء الجمعة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظ حضرموت: واجهنا جيوبا من المقاومة بمعسكر اللواء 37 بالخشعة وتم التعامل معها
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التنفيذي لشركة Open AI سام ألتمان: الاتفاق المبرم مع البنتاغون ينص على استخدام نماذج الشركة مع تطبيق ضمانات وإجراءات حماية
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الجيش الباكستاني: كل الأهداف التي هاجمناها في أفغانستان عسكرية وتم التعامل معها بدقة
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:04 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

الإدارة الأميركية

الذكاء الاصطناعي

دونالد ترامب

الأمن القومي

وقال الرئيس

الأميركيين

البنتاغون

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:41 | 2026-02-28
Lebanon24
03:34 | 2026-02-28
Lebanon24
03:21 | 2026-02-28
Lebanon24
03:16 | 2026-02-28
Lebanon24
03:07 | 2026-02-28
Lebanon24
03:06 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24