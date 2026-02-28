تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
ماذا أهدى زعيم كوريا الشمالية كبار المسؤولين العسكريين في البلاد؟

Lebanon 24
28-02-2026 | 00:58
ماذا أهدى زعيم كوريا الشمالية كبار المسؤولين العسكريين في البلاد؟
أهدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، بنادق قناصة جديدة لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين.
وأتت الهدايا بعد مؤتمر للحزب الحاكم استمر أسبوعا، حيث سلطت وسائل الإعلام الرسمية الضوء على صورة لابنته المراهقة وهي تطلق النار في ميدان الرماية.

وأثار الظهور البارز لابنة الزعيم بشكل متزايد، التكهنات بأن كيم يعدها كزعيمة مستقبلية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، السبت، إن كيم قدم البنادق لكبار مسؤولي الحزب والجيش، الجمعة، ووصفها بأنها "علامة على ثقته المطلقة وامتنانه لالتزامهم على مدى السنوات الخمس الماضية"، منذ آخر مؤتمر لحزب العمال عام 2021.
كما أكد تقرير الوكالة أن شقيقة كيم القوية، كيم يو جونغ، التي ظهرت في السنوات الأخيرة كمتحدثة باسمه، تشغل الآن منصب مديرة الشؤون العامة للجنة المركزية للحزب بعد ترقيتها في المؤتمر.

ويشير لقبها الجديد إلى دور أوسع في الإشراف على العمليات الداخلية للحزب وشؤونه الإدارية.

وأظهرت صور وسائل الإعلام الرسمية كيم يو جونغ ومسؤولين كبار آخرين يطلقون النار من البنادق التي أهداها لهم الزعيم في ميدان للرماية.

وشوهدت ابنة كيم، التي كانت ترتدي معطفا جلديا بنيا مشابها لمعطف والدها، وهي تحمل السلاح بينما تصاعد الدخان من فوهته.
