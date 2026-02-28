تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
رمضانيات آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
رمضانيات politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحرب الايرانية - الاميركية - الاسرائيلية بدأت.. غموض في طهران وحذر في اسرائيل

Lebanon 24
28-02-2026 | 03:41
A-
A+
الحرب الايرانية - الاميركية - الاسرائيلية بدأت.. غموض في طهران وحذر في اسرائيل
الحرب الايرانية - الاميركية - الاسرائيلية بدأت.. غموض في طهران وحذر في اسرائيل photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شنت إسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوماً جوياً استهدف العاصمة الإيرانية طهران، حيث شوهدت سحب كثيفة من الدخان تتصاعد من وسط المدينة، في تصعيد غير مسبوق للتوتر المتصاعد بين الجانبين.

ووقع أول انفجار قرب مكاتب المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، وفق ما أفادت به مصادر وشهود عيان.
الا ان الرد الايراني لم يتأخر، حيث رصد إطلاق صواريخ إيرانية تجاه شمال إسرائيل، بينها صفد وحيفا. وتم استهداف تل أبيب بعدة صواريخ إيرانية.

فيما أعلن الجيش الإسرائيلي لاحقاً أنه رصد إطلاق 4  موجات من الصواريخ الإيرانية نحو الشمال.
ووصف وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، العملية بأنها جاءت "لإزالة التهديدات"، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
ايران تحت النار
وفي طهران، أفاد شهود بسماع دوي انفجار أول قرب مكتب المرشد الأعلى، فيما تحدث التلفزيون الرسمي الإيراني لاحقاً عن الانفجار من دون تحديد أسبابه.
في حين أفادت المعلومات عن استهداف وزارة الاستخبارات في العاصمة الإيرانية. وأضافت أن دوي انفجارات سمع في شرق وغرب طهران حيث بعض قواعد الحرس الثوري.

كذلك طالت الضربات قم وأصفهان ومنطقة كرمنشاه التي تعتبر الأقرب من حيث المسافة الجغرافية إلى إسرائيل، فضلا عن قرج ومدينة تبريز.

كما استهدف هجوم إسرائيلي قواعد عسكرية في جاهبار وكنارك جنوب شرقي إيران.
فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن إحدى الغارات استهدفت المقر الرئاسي في طهران، مضيفة أنه تم تنفيذ عدة اغتيالات.

هذا وسجل انقطاع لخطوط الهاتف المحمول في أجزاء من شرق وغرب طهران وضعف الاتصال بالإنترنت في بعض المناطق.

وأعقبت الضربة الأولى انفجارات إضافية في العاصمة الإيرانية، بينما لم تعلن السلطات حتى الآن عن حصيلة للضحايا أو حجم الأضرار.
 
الموعد حدد قبل أسابيع
وكان مسؤول إسرائيلي دفاعي أوضح أن العملية العسكلية ضد إيران جرى الإعداد لها قبل أشهر، وحدد موعدها بالتنسيق مع أميركا منذ أسابيع.

كما أشارت مصادر إسرائيلية إلى أن المرحلة الأولى من الهجمات قد ستستمر لمدة 4 أيام، معتبرة أنها استكمال لحرب الـ 12 يوماً التي شنت الصيف الماضي (يوليو 2025).

فيما قال مصدر أميركي إن الحملة العسكرية الأميركية الحالية قد تستمر نحو 10 أيام، وفق ما نقلت شبكة "سي بي أس" الأميركية.
 
ترامب يعلنها: سنمحو أسطول إيران البحري
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القوات الأميركية بدأت عملية عسكرية واسعة ومستمرة ضد إيران.

كما أضاف ترامب في كلمة مصورة اليوم السبت، أن الهدف من العملية هو حماية الأميركيين، متوعداً بمحو البرنامج الصاروخي الإيراني.
وشدد على أن بلاده "ستعمل على ألا تمثل إيران تهديداً نووياً بعد الآن".

إلى ذلك، أشار إلى أن "طهران نفذت عدة هجمات على الأهداف الأميركية لسنوات طويلة". وأردف أن " النظام الإيراني ردد الموت لأميركا لعقود ".

كذلك، قال في خطابه: "قد نخسر أرواحاً بين الجنود الأميركيين ولكن هذا ما يحدث في الحرب". وأكد أن الأنشطة الإيرانية تهدد القوات والقواعد الأميركية في الخارج.
وتوجه ترامب إلى الحرس الثوري الإيراني قائلاً: "ألقوا السلاح وإلا قضينا عليكم". كما أضاف أن النظام الإيراني سيتعلم أنه لا يمكن لأحد أن يتحدى الولايات المتحدة.

كما لفت إلى أن بلاده تدعم الشعب الإيراني. وقال متوجها إلى الإيرانيين: "ساعة حريتكم تقترب".
هذا وأكد الرئيس الأميركي أن واشنطن سعت كثيرا لعقد اتفاق مع طهران، لكن الأخيرة رفضت، وفق تعبيره.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
يوم السبت... هل تبدأ الحرب الأميركيّة - الإيرانيّة؟
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة إرنا: على واشنطن استقبال إشارات طهران بمرونة وإلا الوضع نحو غموض خطير
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران في رسالة للأمم المتحدة: طهران لا تسعى للتوتّر ولن تبدأ الحرب
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس عن مسؤولين أميركيين: طهران لا تبدو مهتمة باتفاق يستند إلى الشروط الأميركية القصوى
lebanon 24
Lebanon24
28/02/2026 11:03:25 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

وزير الدفاع

الأميركيين

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الاميركي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
03:34 | 2026-02-28
Lebanon24
03:21 | 2026-02-28
Lebanon24
03:16 | 2026-02-28
Lebanon24
03:07 | 2026-02-28
Lebanon24
03:06 | 2026-02-28
Lebanon24
03:04 | 2026-02-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24