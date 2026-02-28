الهجوم على إيران "عملية أميركية إسرائيلية مشتركة".. تقرير يكشف التفاصيل

أشارت تقارير صحفية أن تشارك في الضربات على ، صباح السبت.





وأفادت القناة 12 ، نقلا عن مصدر أمني إسرائيلي، أن الهجوم الجاري في إيران "عملية مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل".

كما أشارت صحيفة " تايمز" الأميركية نقلا عن مسؤول أميركي، قوله إنه "جار الإعداد لضربات أميركية على إيران".



ويشير التقرير، الذي لم يتم تأكيده، إلى أن أحد الأهداف هو منشأة رئاسية إيرانية.



كما يذكر أن الضربات تستهدف "مواقع يمكن لإيران أن تنطلق منها لشن هجمات على إسرائيل".